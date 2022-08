Legendarna grupa Laibach ponownie odwiedzi Kraków. Słoweńcy zagrają 3 listopada w klubie Kwadrat

W połowie lat 80. Laibach zaczął tworzyć bardziej przystępne nagrania. Wielką popularnością cieszyły się jego niekonwencjonalne przeróbki utworów "Life Is Life" grupy Opus i "One Vision" Queen oraz cały album z dekonstrukcjami piosenek Beatlesów - "Let It Be". W kolejnych dekadach w muzyce grupy pojawiły się echa zarówno metalu, jak i techno. Każda z płyt zespołu była dedykowana innej tematyce - jak "NATO" czy "Jesus Christ Superstar" - a ich przesłanie, zażarcie dyskutowane w mediach. Laibach uwielbia bowiem dwuznaczność, pozwalając swym fanom na własne interpretacje jego dokonań.