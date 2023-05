Łazik planetarny Kalman będzie testowany pod Krakowem

Testy w podkrszeszowickiej strefie gospodarczej, które przeprowadzi zespół AGH Space Systems mają na celu przygotować inżynierów oraz ich konstrukcję do startu w poważnych zawodach.

Próby łazika Kalmna i tego jak sobie radzi z poszczególnymi będzie można zobaczyć w niedzielę, 7 maja od godz. 8.15, jak zaznaczają krzeszowiccy urzędnicy - jeśli pogoda pozwoli to testy potrwają aż do zachodu słońca. Widzowie w Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini będą mogli zobaczyć jak wyglądają przygotowania do największych zawodów łazików planetarnych na świecie.