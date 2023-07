Lato w mieście wcale nie jest nudne. Kraków przedstawia bogatą wakacyjną ofertę dla najmłodszych

Krakowskie dzieci i młodzież nie będą się nudzić w wakacje. W Krakowie swój wolny czas najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli spędzić aktywnie, np. na zajęciach kajakarskich, grając w piłkę nożną lub rodzinnie ucząc się pływać. Ponadto młodzieżowe domy kultury oraz krakowskie muzea przygotowały również bogatą ofertę kulturalną dla najmłodszych, a w niej: zajęcia muzyczne i taneczne, warsztaty plastyczne, teatralne czy dziennikarskie, wycieczki rekreacyjno-poznawcze po Krakowie, spotkania z ciekawymi gośćmi, półkolonie sportowe i wyjazdy na obozy. Koniecznie sprawdźcie - co, gdzie i kiedy będzie się odbywać.

Letnia oferta krakowskich MDK-ów i ośrodków sportowych

Samorządowe młodzieżowe domy kultury i ośrodki sportowe przygotowały szeroką ofertę zajęć na wakacje – dzieci i młodzież, które spędzają lato w mieście, mogą skorzystać z zajęć stałych, półkolonii i wyjazdów. Wśród propozycji są m.in. zajęcia muzyczne i taneczne, warsztaty plastyczne, teatralne czy dziennikarskie, wycieczki rekreacyjno-poznawcze po Krakowie, spotkania z ciekawymi gośćmi, półkolonie sportowe i wyjazdy na obozy. Propozycje MDK-ów są, jak co roku, bardzo zróżnicowane, dzięki czemu dzieci i młodzież (w wieku od 4 do 21 lat) na pewno znajdą coś, co pozwoli im rozwinąć pasje i zaspokoić ciekawość, a także zaplanować aktywny wypoczynek. Taniec, muzyka, teatr, rękodzieło, sztuki walki, zajęcia rekreacyjne i sportowe, gry, zabawy, turnieje, spotkania z ciekawymi gośćmi, spacery po mieście, wyjścia do kina, muzeów, Ogrodu Botanicznego UJ czy ogrodu zoologicznego – to tylko część tematów, które będą realizowane w formie stacjonarnej lub półkolonii przez doświadczonych animatorów i instruktorów.

Z kolei wśród propozycji wyjazdowych można znaleźć m.in. kolonię plastyczno-rekreacyjną, obóz jeździecko-rowerowy, obóz judo czy wycieczki do ciekawych miejsc w Małopolsce (m.in. Tarnów, Lanckorona, Nowy Sącz, Ojcowski Park Narodowy, Puszcza Niepołomicka).

Zajęcia kajakarskie dla dzieci i młodzieży

Chociaż zapisy na zajęcia kajakarskie dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat na 5 lipca rozeszły się w okamgnieniu to warto być czujnym, ponieważ 9 sierpnia przewidziany jest jeszcze jeden termin zajęć w ramach cyklu "Dzieciaki na start!". Po niespełna dwóch dniach od uruchomienia zapisów wyczerpany został wynoszący 30 osób limit miejsc. Zajęcia odbędą się na przystani Kolejowego Klubu Wodnego 1929 przy ul. Księcia Józefa 24a w Krakowie.

Kazimierz Summer Festival, czyli muzyczne wakacje w Krakowie

Kazimierz Summer Festival to idealne połączenie aktywności z muzyką. Koncerty, imprezy, pokazy teatralne i warsztaty artystyczne pod gołym niebem to najważniejsze atrakcje Kazimierz Summer Festival, który rozpoczął się 1 lipca. W każdy wakacyjny weekend na mieszkańców Krakowa czeka prawdziwa muzyczna uczta. Na scenie przy Galerii Kazimierz wystąpią m.in. Beauty Plate, Dżaman, Justyna Biedrawa i Klinton. Koncerty będą odbywać się w soboty o godz. 16.00.

– Kazimierz Summer Festival to pomysł na wyjątkowo udane lato w mieście. Oprócz koncertów i setów DJ-skich, przygotowaliśmy również liczne atrakcje dla najmłodszych, m.in. sztuki teatralne, Festiwal Baniek Mydlanych czy warsztaty street art. Wszystkich, którzy poszukują aktywnych, ciekawych i wypełnionych emocjami wakacji, zapraszamy w każdy letni weekend na plac zewnętrzny przy Galerii Kazimierz – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

Wśród atrakcji dla najmłodszych przygotowano 5 spektakli teatralnych, a także warsztaty Street Art (29 lipca o godz. 10.) oraz Festiwalu Baniek Mydlanych (12 sierpnia od godz. 13.). Na placu przy Galerii Kazimierz 19 sierpnia odbędzie się również Festiwal Kolorów.

Wakacje z Muzeum Krakowa

Bogatą ofertę dla najmłodszych mieszkańców miasta przygotowało również Muzeum Krakowa w ramach akcji "Lato w Mieście". Hasłem tegorocznego lata jest „Fantazja”. Zajęcia odbywać się będą w oddziałach muzeum, a także w przestrzeni miejskiej. Zaplanowano różnorakie wydarzenia, także na wystawach czasowych – Trzepaki, Reksio, Atari oraz Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu. Muzeum zaprasza całe rodziny wraz z dziećmi i młodzieżą (w wieku od 4 do 16 lat) na spacery, warsztaty, plenery malarskie i oprowadzania. Dodatkowo, po raz pierwszy w ramach Lata w Mieście Muzeum Krakowa pragnie zaprosić rodziców i opiekunów dzieci do ok. 18 miesiąca życia na spacer przygotowany specjalnie z myślą o nich. Udział w wydarzeniach realizowanych w ramach programu Lato w Mieście jest odpłatny.

Udane wakacje z Centrum Kultury Podgórza!

Zabawa w dziecięcym parku rozrywki i parku trampolin. Warsztaty kulinarne, przyrodnicze, stolarskie i teatralne oraz zajęcia plastyczne i muzyczne. Ponadto, cały pakiet ciekawych wycieczek i Pierwsze Podgórskie Lato Taneczne, czyli profesjonalne, wakacyjne warsztaty taneczno-ruchowe. Centrum Kultury Podgórza zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas I-VI) do skorzystania z letniej oferty. Wśród tegorocznych wakacyjnych propozycji dla dzieci przygotowanych przez Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13) znalazły się: Wakacyjny Klub Juniora, Letnie Zajęcia Edukacyjne oraz nowość: Pierwsze Podgórskie Lato Taneczne.

Lekcje muzealne

Muzeum Inżynierii i Techniki przez całe wakacje, od środy do piątku w godz. 12-15, będzie realizowało Wakacyjne lekcje muzealne. "Każdego dnia inny temat i inna dziedzina inżynierii do odkrycia. Możliwe będzie poznanie ciekawych historii, które kryje zajezdnia, ciekawych postaci, które zmieniły świat nauki i techniki. Poeksperymentujemy, poodkrywamy i odkryjemy wiele ciekawostek techniki" - zapowiada MIT.

Teatralne wakacje

Teatr KTO zaprasza rodziny wraz dziećmi na 36. edycję ULICA Festiwalu, który w tym roku odbędzie się pod hasłem: "Radość z odzyskanego podwórka". Festiwal będzie trwał od 6 do 9 lipca. W programie spektakle dla dzieci i młodzieży oraz występy klownów, akrobatów i tancerzy. Wystąpią artyści z Polski i całego świata.

Teatr Bagatela planuje cykle warsztatów dla dzieci i młodzieży. Pięciodniowy program obejmuje zajęcia z ruchu scenicznego, elementarnych zadań aktorskich, interpretacji wiersza, dialogu, monolog, piosenki i wymowy. Warsztaty poprowadzą aktorzy Teatru Bagatela: Natalia Hodurek, Aleksandra Godlewska, Piotr Urbaniak, Anna Branny i Małgorzata Piskorz.

Lekcje pływania dla rodziców z dziećmi od 5 do 16 lat

Gmina Miejska Kraków, Krakowski Klub Kajakowy, Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim i Kozłówek zapraszają rodziny z dziećmi mieszkające na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 do 16 roku życia).

Lekcje rodzinnego pływania odbywają się na pływalniach będących nowoczesnymi placówkami sportowo-rekreacyjnymi zlokalizowanymi na terenie Krakowa: Krakowski Klub Kajakowy, ul. Kolna 2, Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim, ul. Kurczaba 29, Centrum Rozwoju Com Com Zone Kozłówek, ul. Facimiech 32. Ilość miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Pływające maluchy – lekcje pływania dla rodziców z dziećmi do lat 4

Gmina Miejska Kraków i Lemon Concept sc zapraszają rodziców z dziećmi w wieku do lat 4, mieszkających na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania. Zajęcia odbywają się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Lekcje rodzinnego pływania dla maluchów odbywają na pływalni Lemon Fitness. Lekcje pływania mają na celu stymulacje rozwoju psychofizycznego dzieci, oswojenia z wodą a wszystko w formie zabawy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia prowadzone są w grupach dostosowanych do wieku. Limit miejsc jest ograniczony i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

"Dzieciaki na start"

Dla najmłodszych biorących udział w treningach w ramach zajęć „Dzieciaki na start!” ZIS przygotował małą odmianę. Oprócz wspomnianych zajęć kajakarskich, na boiskach Hutnika przy ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4 w dniach 29 lipca oraz 26 sierpnia, zorganizowane zostaną treningi piłki nożnej. Natomiast na odkrytym basenie w kompleksie sportowym KS Wanda przy ul. Bulwarowej 39 w dniach 22 lipca i 19 sierpnia przewidziane są zajęcia pływackie. Na zajęcia dla dzieci i młodzieży obowiązują zapisy internetowe, prowadzone przed każdym z treningów na stronie zapisy.zis.krakow.pl.

Kontynuowane będą również zajęcia z karate organizowane przez Krakowski Klub OYAMA dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport przeciw wykluczeniom”. Dodatkowo przewidziane zostały zajęcia w ramach programu „Sport łączy pokolenia, integruje rodziny”. Zajęcia dla dzieci i rodzin z zakresu Tai Chi, Wushu wraz z elementami gimnastyki i akrobatyki, w lipcu i sierpniu będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 58, w parku Lotników Polskich, nad Zalewem Nowohuckim, oraz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 na os. Dywizjonu 303 nr 35. Jak co roku krakowskie kluby sportowe przygotowały wakacyjną ofertę zajęć. Wszystkie dzieci, dla których ważny jest sport, mogą skorzystać z licznych półkolonii ogólnorozwojowych. Takie zajęcia prowadzi między innymi KS Bronowianka. Półkolonie organizowane będą przez całe wakacje i odbywają się na obiekcie klubu przy ul. Zarzecze 124 a. Klub zapewnia opiekę w godzinach 8.00–16.00. Pierwszy turnus wystartował 26 czerwca.

Podobne zajęcia w swojej ofercie mają Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone Prokocim przy ul. Kurczaba oraz Centrum Sportu i Rekreacji Com-Com Zone na Kozłówce przy ul. Facimiech. Wszyscy najmłodsi wielbiciele piłki nożnej mają możliwość wziąć udział w półkoloniach organizowanych przez TS Tramwaj. Podobną półkolonię organizuje na swoich obiektach WKS Wawel. W dniach 24–28 lipca, w godzinach 7.30–16.00 uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć piłkarskich i ogólnorozwojowych na terenie stadionu klubu, a w przypadku niepogody w hali sportowej. W swojej ofercie WKS Wawel ma również półkolonie tenisowe. Tygodniowe turnusy odbywają się przez całe wakacje. Na półkolonie klub zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5 do 15 lat w godzinach 8.00–17.00.

Lato z Krakowską Kartą Rodzinną 3+

Sport, rekreacja i kultura to najlepszy zestaw pomysłów na wakacyjny wypoczynek w Krakowie! Posiadacze Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ mogą, od 3 lipca do 31 sierpnia, skorzystać z ulgowych i bezpłatnych biletów do miejsc pełnych atrakcji. Bezpłatne bilety: Lato z KKR i Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny

Lato z KKR i Muzeum Inżynierii i Techniki

Lato z KKR i Multikinem

Lato z KKR i kinem Kijów

Lato z KKR i Parkiem Trampolin GOjump, ul. Sikorki 23

Lato z KKR i Parkiem Rozrywki GOkidz

Lato z KKR i Krakowskim Klubem Kajakowym

Lato z KKR i Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim

Lato z KKR i Centrum Rozwoju Com Com Zone Kozłówek

Lato z KKR i Lemon Fitness Ulgowe bilety: Program „Bezpieczny Kraków” – Wakacje z rabatem w Parku Wodnym

