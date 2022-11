Kto odda serce i da prawdziwy dom małej Lidce? Poszukiwani rodzice adopcyjni dla dwulatki

Dwulatka jest na poziomie rozwoju dziecka kilkumiesięcznego i wymaga stałej rehabilitacji. Matka dziewczynki w ciąży nadużywała narkotyków, papierosów i alkoholu. - Zapewne tego wynikiem jest to, że Lidka tak słabo funkcjonuje - komentuje Jarosław Chodorowski, dyrektor krakowskiego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa".

Lidka przyszła na świat jako wcześniak, w 29. tygodniu ciąży. Była to ciąża trudna, powikłana. U matki stwierdzono wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C), zakażenie wirusem HIV, marskość wątroby. Matka Lidki ma też zdiagnozowaną padaczkę alkoholową i nikotynizm.

- Lidzia urodziła się z wodogłowiem pokrwotocznym. Gdy była w szóstym miesiącu życia, wszczepiono jej zastawkę komorowo-otrzewnową. Nie siedzi samodzielnie, ma zwiotczenie mięśni. Wymaga stałej rehabilitacji, stymulacji rozwojowej, wsparcia wielospecjalistycznego różnych poradni, logopedy, oligofrenopedagoga, terapeuty integracji sensorycznej - wymienia dyr. Jarosław Chodorowski.

Dziewczynka nie reaguje, kiedy się do niej mówi po imieniu. Ogląda rączki, gryzie smoczek, to zainteresuje się jakąś zabawką... Cały czas na półleżąco albo na rękach opiekunów, bo sama nie jest w stanie usiedzieć, nie mówiąc już o próbach robienia kroków czy chodzeniu przy meblach.