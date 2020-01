Krótki wywiad. 40 proc. mieszkań w Krakowie jest kupowane na inwestycje

Piotr Krochmal powiedział między innymi, że w tej chwili nawet około 40 procent wszystkich kupowanych mieszkań w Krakowie, jest kupowane w celach inwestycyjnych. - To po prostu się opłaca. Ponieważ ceny mieszkań idą w górę, wystarczy to mieszkanie kupić, po roku jest ono znacznie droższe. Do tego przy wynajęciu mieszkania mamy dodatkowe wpływy z czynszu. Nie ma lepszych alternatyw na bezpieczne ulokowanie pieniędzy. Lokaty bankowe są na bardzo niskim poziomie. Giełda w Polsce też nie daje zarobić. A lokowanie w nieruchomości jest i zawsze było bezpieczne. Stąd mamy taki duży odsetek zakupów inwestycyjnych – tłumaczył.

Nie jest to jednak jedyny powód tego, że mieszkania drożeją.

