Królestwo folkloru w Myślenicach. Zespoły z całego świata prezentują widowiska, bawią się kulturą swoich narodów

W Myślenicach, które co roku staja się królestwem światowego folkloru. Zespoły z różnych kontynentów dzielą się swoją kulturą, prezentują obyczaje, kuchnię, rękodzieło. Ponadto są warsztaty dla mieszkańców i członków kilkunastu zespołów goszczących w podkrakowskim miasteczku. Takie atrakcje oferuje widzom Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.

Żywiołowe widowiska wielu kultur

W tym roku Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem odbywają się pod hasłem „9 żywiołów tradycji” są to: taniec, muzyka, śpiew, rękodzieł, zielarstw, kulinaria, legendy, podania ludowe i rzemiosł artystyczne. I nawiązują do 9 rożnych części świata, wielu narodów, ras, kultur.

Przypomina, że na międzynarodowe spotkania z folklorem przyjechało w tym roku do Myślenic 15 zespołów w tym dwa z Polski Myślenic i Miechowa. A z tymi zespołami rekordowo dużo uczestników festiwalu - aż 400 wykonawców.

Promotorzy folkloru z całego świata

- W tym festiwalu nie chodzi o nauczenie się układów tańców i odtworzenie przebierając w ludowy strój narodowy. Tu chodzi o poznawanie, uczenie się zwyczajów, tradycji ludowych, melodii, tańców, pokazanie, że zespoły żyją swoim folklorem, prezentują go. Nie tylko tańce i śpiewy, ale kuchnie, rękodzieło. Każdy z tych zespołów jest ambasadorem kultury swojego kraju, swojego regionu - mówi dyrektor festiwalu.

To dlatego w Myślenicach festiwalowe atrakcje zaczynają się od warsztatów. Miejscowi mieszkańcy przychodzą na warsztaty tańca, śpiewu, rękodzieła, a z nim wykonywania np. lalek z trawy, suszonych zbóż, sznurków. Są wystawy artystów ludowych np. Zdzisława Słoniny artysty ludowego ze Świątnik Górnych.

Wielopokoleniowa edukacja etniczna

Atrakcje, które są organizowane w centrum kultury, wielu innych obiektach miejskich, ale także na scenie na Rynku oraz na ulicach miasta. To nie wszystko, bo niektóre zespoły z własnej woli proszą o możliwości uświetnienia niedzielnych mszy św. w myślenickich kościołach, na co proboszczowie pozwalają z radością.

- Te spotkania z folklorem są wielopokoleniowe. Przyjeżdżają do nas młodzi ludzie z całego świata, ale także osoby starsze i seniorzy. Oni wszyscy dzielą się swoją kulturą, opowiadają i prezentują swoje zwyczaje. My tworzymy dla tych zespołów taką przestrzeń, która pozwala na ETNOeukację - dodaje Piotr Szewczyk.

A ponadto te niezwykłe pokazy są także w ośrodkach dla osób starszych i niepełnosprawnych. Część zespołów jeździ na występy do myślenickiego Klubu Senior plus, do Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Magiczny Dom" w Myślenicach.