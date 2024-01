Nowohucki zespół Hamernik od 45 lat na scenie. Hamernicy zapraszają na jubileuszowy koncert

Kazimierz Lassak na współpracy z zespołami ludowymi spędził ponad pół wieku. Rozpoczynał w Budorzach, po przeprowadzce do Krakowa występował w Studenckim Zespole Regle i w Zespole Góralskim Halni. To wtedy narodził się pomysł, aby skupić wokół siebie wszystkie osoby mieszkające w Krakowie i okolicach, które mają podhalańskie korzenie i chciałyby podtrzymywać i popularyzować tradycję swoich rodzinnych stron. I tak pod koniec lat 70. narodził się Hamernik. Kazimierz Lassak pochodzi z podhalańskiego Zęba, a układając kolejne programy Zespołu dzieli się tym, co sam pamięta z rodzinnego domu, co udało mu się zapamiętać, spisać i zachować dla przyszłych pokoleń. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Jednak zawsze podkreśla, że najważniejszą nagrodą jest dla niego uznanie publiczności dla efektów pracy całego Zespołu.