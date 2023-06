Krakowskie "Tempo" na spotkaniu po latach w kinie Kijów. Film "Zwykła opowieść o niezwykłej gazecie" przywołał mnóstwo pięknych wspomnień

Krakowskie "Tempo" na spotkaniu po latach. "Zwykła opowieść o niezwykłej gazecie"

To była generacja ludzi T

- Pamiętam jedną z wielu rozmów z redaktorem. Nie mówię z prezesem, bo był nim później, zresztą on nie lubił tego słowa, zawsze uważał się za redaktora – opowiadał Ryszard Kołtun. - Odbyliśmy więc taką rozmowę po tym, jak już w latach osiemdziesiątych zespół „Tempa” krzepł. To była generacja T, czyli ludzi, którzy mieli duży talent, ale zarazem dużą motywację, żeby dorównać tym tytułom, które wtedy były wyżej w rankingu, jak „Przegląd sportowy” i „Sport”. I to nam się udało, bo mieliśmy naprawdę znakomity zespół. To byli dziennikarze, którzy tworzyli publicystykę, informacje, to była sztuka wprost cudowna. Ja zawsze zazdrościłem pióra na przykład Leszkowi Rafalskiemu, Irkowi Pawlikowi, byli też w tym gronie Marek Latasiewicz i Jurek Cierpiatka, który stał się autorem kultowym, zresztą do tej pory jest w najwyższej formie. W każdym razie, wracając do tej niejednej rozmowy z redaktorem Niemcem, kiedy już mieliśmy ten zespół i kiedy rzeczywiście staliśmy się najlepszą gazetą w latach 90. w Polsce, on stwierdził, że z takim zespołem możemy bez problemu tworzyć z dnia na dzień gazetę niesportową, czyli na przykład przejść do „Gazety Krakowskiej” czy do „Dziennika Polskiego” i będziemy wiedzieć, jak wydawać taki dziennik. Bo interesowaliśmy się nie tylko sportem, nie tylko piłką nożną, koszykówką, lekkoatletyką, ale też tym wszystkim, co się działo wokół nas.