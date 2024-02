Mistrz świata Oskar Kwiatkowski na czele 10 Asów Małopolski. Trenerem Roku Tomasz Tułacz, Odkryciem Jakub Krzyżanowski [GALA PLEBISCYTU]

W trzydziestej drugiej, wyjątkowej edycji 10 Asów Małopolski, zwycięzcą plebiscytu został mistrz świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 29 lutego w Krakowie, poznaliśmy także laureatów w trzech innych prestiżowych kategoriach. Odkryciem Roku został piłkarz Wisły Kraków Jakub Krzyżanowski, Trenerem Roku Tomasz Tułacz z Puszczy Niepołomice, a tytuł Asa Honorowego redakcja „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” przyznała Rudolfowi Rohaczkowi, trenerowi od dwudziestu lat prowadzącemu z sukcesami hokejową drużynę Comarch Cracovii. W trakcie uroczystości nagrodziliśmy także zawodniczki, zawodników i trenerów w plebiscycie Sportowiec Małopolski 2023.

Zaczęliśmy od podkreślenia wyjątkowości 10 Asów Małopolski w edycji za rok 2023, gdyż po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii plebiscytu laureatami zostali wyłącznie medaliści mistrzostw świata! Ba, zdobycie trofeum na czempionacie globu wcale nie gwarantowało znalezienia się w tym zaszczytnym gronie, gdyż wobec niezwykle mocnej konkurencji niektórzy ze sportowców, którzy stawali na podium najważniejszych imprez w swoich dyscyplinach, znaleźli się na dalszych miejscach (całe zestawienie poniżej). - Jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo różnorodna sportowo jest Małopolska i jakich ma wspaniałych zawodników w różnych dyscyplinach, od snowboardu i narciarstwa, poprzez szermierkę, szachy i kolarstwo, po przedstawicieli kajakarstwa – mówił Robert Korzeniowski, pięciokrotny zwycięzca plebiscytu, czterokrotny mistrz olimpijski, który przybywając na dzisiejszą galę wraz z żoną, miał okazję osobiście pogratulować laureatom. - Ja się bardzo cieszę, że mogę być w gronie ekspertów sportowych, którzy swoim subiektywnym głosem, bo przecież każdy ma swoje zapatrywania, rozsądzać, kto na jakim miejscu ma się znaleźć. Ale kiedy słuchałem laureatów, gdy na scenie dziękowali i wspominali swoje sukcesy, przypomniało mi się, jako byłemu sportowcowi, jak bardzo ważne jest dla nas, by nie tylko cieszyć się z medali, ale być także docenionym przez swoje środowisko i ekspertów.

Oskar Kwiatkowski: Na stare lata zakręci mi się łezka w oku

Asem numer 1 został Oskar Kwiatkowski, dołączając do plejady tak utytułowanych sportowców, jak wspomniany Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Agnieszka Radwańska, Kamil Stoch, czy w ostatnich latach Dawid Kubacki.

Oryginalną statuetkę, przygotowaną przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja, snowboardziście AZS Zakopane wręczyli patroni plebiscytu - marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wybrany właśnie dziś na kolejną kadencję rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Andrzej Klimek oraz redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” Maciej Kwaśniewski.

Wow! To że wygrałem, że znalazłem się w towarzystwie tak znakomitych sportowców jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Przed kilku laty zostałem w tym plebiscycie Odkryciem Roku, a teraz jestem Asem z drugą piękną statuetką. To świetna sprawa. Bardzo sobie cenię tę nagrodę. Na stare lata na pewno mi się łezka w oku zakręci, gdy wspomnę tę galę i spojrzę na statuetkę – cieszył się Oskar Kwiatkowski, gdy wszedł na scenę. Oskar Kwiatkowski wojciech matusik / polskapress - Dziękuję kapitule, że została doceniona moja wieloletnia praca - dodał Michał Kwiatkowski. - Ostatni sezon był moim najlepszym sezonem w karierze, z historycznym tytułem mistrza świata. Jestem dumny także dlatego, że władze PZN zaufały nam i zorganizowały pierwszy w Polsce Puchar Świata, który odbył się w miniony weekend na Jaworzynie Krynickiej. To pokazuje, że nasz wysiłek nie idzie na marne. W nasze ślady idzie wielu młodych adeptów tego sportu, w tym moja siostra Olimpia, a ponieważ chcę zostać w przyszłości trenerem tego sportu, to widzę, że będę miał kogo trenować. Jesteśmy na pudle w plebiscycie z Olą Król i z tego też się bardzo cieszę, bo się nawzajem wspieramy. Dbamy o wszystko – nie tylko o trening, lecz także o promocję tej dyscypliny. Teraz mi jej trochę brakuje, bo jest na urlopie macierzyńskim, wychowuje swoją córeczkę Hanię, ale wiem, że będzie z nami trenować już wiosną do przyszłego sezonu, gdy odbędą się kolejne mistrzostwa świata, w których będziemy bronić swoich tytułów.

Dodajmy, że to pierwszy przypadek w długiej historii plebiscytu, gdy zawodnik, który został Odkryciem, kilka lat później znalazł się wśród Asów na samym szczycie. Niewiele zabrakło do tego Janowi-Krzysztofowi Dudzie, który był już w „10” drugi, ale wszystko przed nim!

Tym razem 25-letni arcymistrz z Wieliczki zajął szóste miejsce, a z uwagi na nieobecność na gali (występy w lidze szachowej w Niemczech), statuetkę w jego imieniu odebrał Adam Dzwonkowski z Polskiego Związku Szachowego, który przybył na galę wraz z Wiesławą Dudą, mamą Jana-Krzysztofa.

Renata Knapik-Miazga: z AWF Kraków na Uniwersytet Penn State

Tuż za plecami Oskara Kwiatkowskiego znaleźli się drużynowa mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga z AZS AWF Kraków oraz Aleksandra Król-Walas z KS F2 Dawidek Team.pl, brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata w snowboardzie. Nie wszyscy sportowcy, z uwagi na plany startowe i treningowe, mogli osobiście odebrać nagrody, stąd obecność na gali - jak zwykle znakomicie prowadzonej przez Marka Moskalika - ich przedstawicieli. Aleksandra Król-Walas była reprezentowana przez Annę Karczewską z Polskiego Związku Narciarskiego, a w imieniu Renaty Knapik-Miazgi na scenie pojawił się prof. Michał Spieszny, prezes AZS AWF Kraków. Mistrzyni świata przebywa w Stanach Zjednoczonych, ale, podobnie jak inni nieobecni sportowcy, przemówiła do gości zgromadzonych w sali krakowskiego oddziału NBP w Krakowie dzięki połączeniu wideo.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Znalezienie się wśród 10 Asów Małopolski to olbrzymia radość – powiedziała Renata Knapik-Miazga. - Gratuluję wszystkim nominowanym, laureatom, wyróżnionym olbrzymich sukcesów sportowych w minionym roku. Bardzo chciałabym podziękować mojemu mężowi Damianowi za wsparcie i całej mojej rodzinie, moim przyjaciołom. Dziękuję Radosławowi Zawrotniakowi, mojemu trenerowi. Dziękuję Przemkowi Rygule, trenerowi przygotowania motorycznego, dziękuję mojej pani dietetyk Oldze Mizerze, pani psycholog Marzannie Herzig, całemu środowisku szermierki, klubowi AZS AWF Kraków, dziękuję miastu Kraków za wieloletnie wsparcie. Jestem bardzo szczęśliwa ze względu na dokonania z zeszłego roku, gdy razem z koleżankami wygrałyśmy mistrzostwo świata, co w sposób znaczący zbliżyło nas do kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wygrałam Puchar Świata Grand Prix, największy turniej w ciągu roku w mojej kategorii, to olbrzymia radość. Jestem wdzięczna za zdrowie, za wyniki sportowe, za to, że wciąż na bardzo wysokim poziomie mogę reprezentować Kraków, Małopolskę i nasz kraj. Bardzo z tego powodu się cieszę. Obecnie jestem w Stanach Zjednoczonych, nawiązałam współpracę z Pennsylvania State University, gdzie już od następnego sezonu będę w pełnym wymiarze trenerem w swojej konkurencji. Współpraca już trwa, natomiast ja mocno skupiam się na przygotowaniach do kolejnych startów. Połączenie tych dwóch rzeczy to olbrzymie wyzwanie, natomiast wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie lubię stać w miejscu, a podjęcie tej współpracy to olbrzymi krok do przodu w mojej sportowej karierze. Dlatego trzymajcie mocno kciuki. Pod koniec marca wracam do Polski przygotowywać się razem z reprezentacją do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Dawid Kubacki: Na karetę przyjdzie jeszcze czas

Dawid Kubacki zwyciężał w tym plebiscycie już trzykrotnie. Po ubiegłorocznym triumfie marzył o karecie, ale czwartego tytułu nie ma, jest za to czwarte miejsce. Co wcale nie zmąciło jego radości.

Już po raz kolejny kapituła doceniła moją osobę - powiedział 33-letni skoczek narciarski z Szaflar. - Cieszę się z tego niezmiernie, bo dzięki temu się wie, że ktoś docenia to, co robimy, to, jakie mamy poświęcenia, ile potu przelewamy na treningach i ile emocji mamy podczas zawodów. Chcemy wam tych emocji dostarczać jeszcze przez długi czas i mam nadzieję, że z waszym zaangażowaniem i wsparciem jeszcze nieraz będziemy się z fajnych wyników cieszyć i może jeszcze nieraz podczas tej gali się spotkamy. Z gminy Ochotnicy Dolna przyjechał niezawodny Stanisław Niewiadomy, tata mistrzyni świata w kolarstwie Katarzyny Niewiadomej, a utytułowaną wioślarkę Adriannę Kąkol reprezentowała mama Anna Kopeć-Kąkol. Obie zawodniczki są obecnie za granicą. - To dla mnie ogromne wyróżnienie, że co roku jestem nominowana oraz że otrzymuję wyróżnienia. Dziękuję bardzo kibicom za wsparcie oraz kapitule za wybranie akurat mnie. Nie uczestniczę w gali, ponieważ jak co roku w tym okresie przebywam na zgrupowaniu. Aktualnie w Portugalii, gdzie przygotowuję się do igrzysk olimpijskich. Mam nadzieję, że będziecie Państwo trzymać za mnie kciuki – powiedziała Adrianna Kąkol, a wtórowała jej Katarzyna Niewiadoma: - Dziękuję bardzo za wsparcie oraz nominacje do 10 Asów Małopolski. Mam ogromną nadzieję, że moje wyniki będą miały pozytywny wpływ na rozwój klubu WLKS Krakus Swoszowice, w którym się wychowałam i spędziłam swoje pierwsze lata kariery.

Witold Skupień: Podhale to idealne miejsce dla sportowców

W trakcie gali usłyszeliśmy też wyjątkowe przesłanie z ust paraolimpijczyka Witolda Skupnia, mistrza świata w biegach paranarciarskich.

- Małopolska, a w szczególności Podhale, gdzie przez trzy czwarte roku wylewam siódme poty na treningach, jest moim zdaniem idealnym miejscem do rozwijania sportowych umiejętności. Bardzo cieszę się również z tego, że my jako sportowcy, w szczególności sportowcy paraolimpijczycy, jesteśmy coraz bardziej doceniani, coraz częściej zauważani na arenach sportowych i międzynarodowych. Mam nadzieję, że będziemy zaszczepiać wśród młodzieży z naszego regionu pasję i żyłkę do sportu i będzie z roku na rok coraz ciężej o wybór 10 Asów Małopolski. W tym momencie znajduję się w Szklarskiej Porębie, dlatego bardzo przykro mi, że nie jest razem z wami. Przygotowujemy się wraz z kadrą do Pucharu Świata, który odbędzie się już za kilka dni w Kanadzie. Dla mnie to będą bardzo ważne zawody, ponieważ tam mam nadzieję uzyskać szczyt formy. Jestem drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i będę ostro walczył, żeby jeszcze na koniec sezonu dostarczyć troszeczkę emocji. Jest z wami moja kochana małżonka Wioletta. Jej też bardzo dziękuję za to, że wspiera mnie w mojej sportowej drodze – zakończył Witold Skupień.

Klaudia Zwolińska: Ledwo co stoję na szpilkach

Licznie reprezentowane było środowisko kajakarzy górskich, w czołowej „10” znaleźli się bowiem Klaudia Zwolińska i Michał Pasiut. Oboje święcili triumfy nie tylko podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska, ale także w mistrzostwach świata, zdobywając brązowe medale na torze pod Londynem.

- Jeszcze dwa dni temu trenowałam na torze w Nowej Zelandii, tak że nie wiem, jak to się udało, że zdążyłam dotrzeć na galę – mówiła po odebraniu statuetki Klaudia Zwolińska. - Korzystając z okazji, chciałam podziękować panu marszałkowi, bo wiem, że kajakarstwo jest głęboko w pana sercu (Witold Kozłowski to były reprezentant Polski w tej dyscyplinie – przyp.) i jako kajakarze doceniamy każdą pomoc, jaką od pana dostajemy. Dziękuję za organizację igrzysk europejskich, bo to była wspaniała impreza i wszyscy startujący świetnie się na niej bawili. Chciałabym też podziękować trenerom, rodzinie i wszystkim, którzy mi pomogli być tutaj z Państwem. Ledwo co stoję na szpilkach, bo zazwyczaj jestem boso w kajaku, więc chyba muszę szybko zejść ze sceny. Dziękuję bardzo. Klaudia Zwolińska wojciech matusik / polskapress - Wszystkie wymienione tu moje medale i sukcesy bardzo pięknie wybrzmiały, aczkolwiek to był dla mnie bardzo ciężki rok, pełen kontuzji i można powiedzieć, że to mały cud, iż się tu znalazłem i mogę dzielić z Państwem te momenty. Tym bardziej jest mi przyjemnie – powiedział Michał Pasiut.

Trofea dla reprezentantów małopolskiego futbolu

Za wspaniałe sukcesy w minionym roku kapituła plebiscytu doceniła także trenera Tomasza Tułacza i obrońcę Jakuba Krzyżanowskiego.

To dla mnie ogromne wyróżnienie, odbieram je jako dowód uznania dla całego środowiska Puszczy Niepołomice, a więc kibiców, zawodników, działaczy, mojej skromnej osoby - powiedział Tomasz Tułacz, Trener Roku 2023. - Jest to szalenie ważna nagroda, ponieważ przyznana wśród tylu wybitnych trenerów prowadzących medalistów mistrzostw Europy i mistrzostw świata z wielu dyscyplin. Chciałem bardzo podziękować kapitule i wszystkim, którzy mieli wpływ na wybór mojej osoby. Awans do ekstraklasy to nieprawdopodobny sukces dla Puszczy i wielka satysfakcja. Ogromnie wierzę w to, że utrzymamy się w tej lidze, co będzie spełnieniem naszych oczekiwań i marzeń. Tomasz Tułacz odbiera nagrodę z rąk redaktora naczelnego Macieja Kwaśniewskiego wojciech matusik / polskapress - Dla mnie coś wyjątkowego, bo to docenienie pracy, którą wykonuję. Piłka nożna to sport drużynowy, więc chcę wyróżnić kolegów, z którymi gram, bo bez nich nie otrzymałbym tytułu Odkrycia Roku. Oni zawsze mnie wspierają – stwierdził Jakub Krzyżanowski, piłkarz Wisły Kraków. - Jest lekka gorycz porażki po nieudanych mistrzostwach świata juniorów, mam lekki niedosyt, ale ten rok był dla mnie przełomowy, bo zacząłem grać w pierwszej drużynie Wisły Kraków i w reprezentacji Polski do lat 17 i 18. Chciałbym się nadal rozwijać jako piłkarz, ale też jako człowiek. Jakub Krzyżanowski z Wisły Kraków wojciech matusik / polskapress Uhonorowany tytułem Asa Honorowego za całokształt swojej 20-letniej pracy trenerskiej w Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek po odebraniu statuetki wspomniał zmarłego jesienią ubiegłego roku prof. Janusza Filipiaka, właściciela i prezesa klubu. - Bez Profesora nie byłoby tych wszystkich sukcesów - podkreślił.

Czwartkową galę w Krakowie z udziałem blisko dwustu gości uatrakcyjniły efektownym występem przedstawicielki klubu Lady Fitness Myślenice. 7-letnia Nadia Kania i 11-letnia Julia Pępiak to medalistki mistrzostw Polski i World Dance Championship, które w swoich układach łączą elementy tańca sportowego, show, gimnastyki, akrobatyki i fitnessu.

Obszerne rozmowy ze sportowymi bohaterami roku prezentujemy na naszej stronie internetowej w osobnych materiałach, a w formie drukowanej ukażą się wraz z fotorelacją z gali na łamach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” w magazynie Sportowy24 w najbliższy poniedziałek 4 marca 2024 roku.

10 Asów Małopolski – klasyfikacja za rok 2023

1. Oskar Kwiatkowski (AZS Zakopane) – snowboard

Przed kilku laty został okrzyknięty przez redakcyjną kapitułę plebiscytu 10 Asów Małopolski Odkryciem Roku i okazało się, że był to znakomity wybór. Od tamtej pory zawodnik z Zakopanego stopniowo piął się po szczeblach kariery, by w ubiegłym roku zostać mistrzem świata. Żaden Polak przed nim nie osiągnął tak wielkiego sukcesu w tej dyscyplinie. Tytuł wywalczył w swojej koronnej konkurencji, jaką jest slalom gigant równoległy. Salwę ostrzegawczą przed wyjazdem do Gruzji wysłał w kierunku rywali w Pucharze Świata, stając na najwyższym stopniu podium w szwajcarskim Scoul i kanadyjskim Blue Mountain, tym samym stając się największym objawieniem sezonu. Do końca walczył o Kryształową Kulę i ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w slalomie gigancie równoległym oraz piąte w klasyfikacji generalnej PŚ, do której zaliczają się także starty w slalomie równoległym. Te sukcesy 27-latek przypieczętował zwycięstwem w rozegranych po mistrzostwach świata zawodach Pucharu Europy w Zakopanem.

2. Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków) - szermierka

Wraz z koleżankami z drużyny szpadzistek sięgnęła w lipcu 2023 roku w Mediolanie po tytuł mistrzyni świata. To pierwszy złoty medal czempionatu globu dla polskiej szermierki od 2007 roku. Pochodząca z Tarnowa zawodniczka dzięki temu sukcesowi praktycznie zapewniła sobie udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polki z krakowianką w składzie potwierdziły klasę, zajmując trzecie miejsce w listopadowych zawodach Pucharu Świata we włoskim Legnano. Natomiast indywidualnie szpadzistka AZS AWF Kraków po raz pierwszy w karierze wygrała pucharowe zawody, triumfując w marcu ubiegłego roku w Grand Prix w Budapeszcie po pokonaniu aż dwunastu rywalek. Była także 9. w mistrzostwach Europy. W mistrzostwach kraju wygrała po raz piąty, broniąc tytułu sprzed roku, a sezon zakończyła zdobyciem Pucharu Polski.

3. Aleksandra Król-Walas (KS F2 Dawidek Team.pl) – snowboard

Ubiegły rok 33-latka z Nowego Targu okrasiła największym sukcesem w karierze, zdobywając w gruzińskim Bakuriani brązowy medal mistrzostw świata w slalomie gigancie równoległym. To pierwszy medal dla Polski w historii snowboardu na imprezie tej rangi. Ponadto w rywalizacji z najlepszymi zawodniczkami na świecie była 12. w slalomie równoległym oraz 8. w slalomie równoległym drużynowo. Świetnie spisywała się także w zawodach Pucharu Świata, regularnie meldując się w czołówce, a pod koniec ubiegłorocznego sezonu wygrała w Zakopanem slalom gigant równoległy Pucharu Europy. Wszystkie te sukcesy odnosiła pod panieńskim nazwiskiem Król, a po wyjściu za mąż i urodzeniu w grudniu 2023 roku córeczki ani myśli rezygnować z zawodowego uprawiania sportu - zapowiada powrót na stoki już w przyszłym sezonie, gdyż jej marzeniem pozostaje medal igrzysk olimpijskich.

4. Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - skoki narciarskie

Podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym wywalczył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Indywidualnie na skoczni normalnej był 5., a w drużynie zajął 4. pozycję. W marcu 2023 roku dwukrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w ramach Raw Air: w Oslo zajął 3. lokatę, a w Lillehammer nie miał sobie równych. Zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z szansami na zdobycie pierwszej w karierze Kryształowej Kuli, gdy nadeszła wiadomość o ciężkim stanie zdrowia jego żony Marty. Nie wahając się, natychmiast pojechał do szpitala, rezygnując z kontynuowania sezonu (ostatecznie w klasyfikacji końcowej PŚ zajął 4. lokatę, najlepszą z Polaków). Po powrocie na skocznie latem zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym igrzysk europejskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

5. Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) - kolarstwo

W 2023 roku powtórzyła sukces z poprzedniego sezonu i w drugiej edycji Tour de France Femmes zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, dodatkowo zostając najlepszą „góralką” wyścigu. Na siódmym etapie we Francji była druga, podobnie jak w Tour de Romandie. Ponadto stanęła na trzecim stopniu podium w baskijskim Itzulia Women. W mistrzostwach Europy w wyścigu ze startu wspólnego zajęła 11. lokatę, a choroba uniemożliwiła jej start w mistrzostwach świata elity. W październiku z roweru szosowego przesiadła się na gravelowy i sensacyjnie wywalczyła złoty medal mistrzostw świata. Wychowanka Krakusa Swoszowice z Ochotnicy Górnej pokazała niezwykłe umiejętności na trasie w Wenecji Euganejskiej, zdobywając pierwsze miejsce dzięki samotnemu atakowi pod koniec 141-kilometrowego dystansu. A w swoim pierwszym starcie w tęczowej koszulce wygrała wyścig Big Sugar Gravel, który był rozgrywany w amerykańskim stanie Arkansas. Jako pierwsza Polka w historii została nominowana do nagrody dla najlepszej kolarki sezonu.

6. Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – szachy

We wrześniu w barwach ekipy WR Chess wywalczył złoty medal w drużynowych mistrzostwach świata w szachach szybkich zespołów sponsorskich, dominując na swojej szachownicy i zaliczając awans na trzecie miejsce w rankingu indywidualnym. Wkrótce potem wygrał wszystkie partie i w efektownym stylu zwyciężył w turnieju w szachach błyskawicznych Armageddon Chess Series 2023 w Berlinie. Wziął też udział w mistrzostwach Europy par w szachach błyskawicznych w Krakowie, które były imprezą towarzyszącą czerwcowym igrzyskom europejskim, finiszując tuż za podium. W turnieju Superbet Rapid&Blitz Poland 2023 w szachach błyskawicznych, który odbył się w Warszawie, przegrał tylko ze słynnym Norwegiem Magnusem Carlsenem.

7. Witold Skupień (KS ZOMA Team Obidowiec Obidowa) – biegi paranarciarskie

Od dwunastu lat zawodnik z powiatu nowotarskiego rywalizuje w biegach paranarciarskich, trzykrotnie wziął udział w igrzyskach paraolimpijskich (Soczi, Pjongczang, Pekin). W ubiegłym roku w szwedzkim kurorcie Oestersund został po raz pierwszy mistrzem świata w biegu długim techniką klasyczną oraz wicemistrzem w biegu średnim techniką dowolną. Do tych osiągnięć dorzucił dwa złote medale w mistrzostwach Polski, w których jest niepokonany od 2015 roku.

8. Adrianna Kąkol (Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków) - kajakarstwo klasyczne

Kajakarska czwórka z urodzoną w 2001 roku krakowianką w składzie była w ubiegłym roku jedną z najszybszych osad na światowych torach. Utalentowana i niezwykle pracowita zawodniczka przebojem wdarła się do kadry narodowej seniorów. Podczas krakowskich igrzysk europejskich, które były rozgrywane w randze mistrzostw Europy, polska czwórka z Adrianną Kąkol okazała się najlepsza w wyścigu na 500 metrów, a następnie zanotowała znakomity występ w Duisburgu, dający srebrny medal mistrzostw świata i kwalifikację olimpijską. Podczas styczniowej gali Mistrzów Sportu przyznano jej tytuł Nadziei Olimpijskiej Paryż 2024. 9. Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) – kajakarstwo górskie

W minionym sezonie studentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu osiągnęła życiowe wyniki. Zdobyła srebrne medale w K-1 i C-1 na igrzyskach europejskich w Krakowie, pięć złotych medali mistrzostw kraju, a wszystko to zwieńczyła brązem mistrzostw świata na torze w Wielkiej Brytanii, uzyskując tym samym kwalifikację dla Polski na igrzyska olimpijskie w K-1. Co więcej, w konkurencji C-1, która nie jest jej specjalnością, dołożyła w ubiegłym roku tytuł wicemistrzyni Europy. Polskie kajakarstwo slalomowe kobiet nie miało takich sukcesów od blisko ćwierć wieku. Po czterech zawodach Pucharu Świata liderka reprezentacji zajmowała 3. lokatę w klasyfikacji generalnej, a podczas piątych, finałowych zawodów pod Paryżem znów stanęła na podium i obroniła tę pozycję w całym cyklu. To pierwszy w historii PŚ medal dla kajakarki z Polski.

10. Michał Pasiut (AZS AWF Kraków) – kajakarstwo górskie

W mistrzostwach świata w Lee Valley White Water Center pod Londynem wraz z Mateuszem Polaczykiem i Dariuszem Popielą zdobył w konkurencji K-1 brązowy medal. W tym samym składzie Polacy wywalczyli srebrny medal igrzysk europejskich w Krakowie, które były zarazem mistrzostwami Europy. Ponadto został mistrzem Polski w kayak crossie, a w konkurencji K-1 był 5. Stawał także na podium w konkurencjach drużynowych krajowych mistrzostw. Wśród sportowców nominowanych za sukcesy w roku 2023 byli także: 11. Rafał Majka (UAE Team Emirates) – kolarstwo

12. Maryna Gąsienica-Daniel (TS Wisła Zakopane) – narciarstwo alpejskie

13. Natalia Kałucka (AZS Akademia Tarnowska) – wspinaczka sportowa

14. Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim) – hokej na lodzie

15. Łukasz Czapla (Petarda Kraków) - strzelectwo sportowe

16. Michał Wieczorek (Aeroklub Krakowski) – sport samolotowy

17. Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz) - kajakarstwo górskie

Odkrycie Roku

Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków) – piłka nożna

Przebojem wdarł się w ubiegłym roku do szerokiej kadry drużyny seniorów „Białej Gwiazdy” występującej na zapleczu ekstraklasy. Jego umiejętności dostrzegł także trener reprezentacji Polski U-17, powołując wychowanka Bronowianki i Wisły na turniej mistrzostw Europy. Lewonożny obrońca spisał się na Węgrzech znakomicie, przyczyniając się - m.in. golem strzelonym w ćwierćfinałowym meczu z Serbią - do awansu drużyny do półfinału Euro U-17, co zostało nagrodzone przez UEFA brązowym medalem. Ten sukces sprawił, że Biało-Czerwoni zakwalifikowali się do mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej, które w listopadzie odbyły się w Indonezji. Utalentowany krakowianin wystąpił na mundialu w podstawowym składzie we wszystkich meczach kadry: z Japonią, Senegalem i Argentyną.

Trener Roku

Tomasz Tułacz (Puszcza Niepołomice) – piłka nożna

Jako trener I-ligowej Puszczy Niepołomice nie tylko doprowadził drużynę do baraży o ekstraklasę (dzięki zajęciu 5. miejsca), ale także do sensacyjnego awansu, po wyeliminowaniu Wisły Kraków i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Co więcej, piłkarze Puszczy zakończyli jesień poza strefą spadkową i mają realne szanse na utrzymanie się w elicie. Ta niezwykła historia z udziałem pochodzącego z Mielca 54-letniego trenera trwa już ponad osiem lat, bo przecież zaczęła się w sierpniu 2015 roku, gdy niepołomiczanie byli jeszcze w II lidze. „Napoleon”, jak nazywają szkoleniowca fani z Niepołomic, jest najdłużej nieprzerwanie pracującym trenerem w Polsce z drużyną na centralnym poziomie rozgrywek.

As Honorowy

Rudolf Rohaczek (Comarch Cracovia) – hokej na lodzie

W dniu 10 listopada 2024 roku będzie obchodził 20-lecie pracy jako szkoleniowiec zespołu Comarch Cracovii. Drużyna hokeistów prowadzona przez Czecha odnosiła niebywałe sukcesy: zdobyła siedem tytułów mistrza Polski oraz cztery srebrne i dwa brązowe medale, a ponadto po trzy razy triumfowała w Pucharze Polski i Superpucharze. Pod wodzą pochodzącego z Ostrawy trenera „Pasy” trzykrotnie grały też w Lidze Mistrzów, a wisienką na torcie było zdobycie przez krakowian w 2022 roku Pucharu Kontynentalnego. To osiągnięcia tylko w Cracovii, a warto pamiętać, że Czech pracuje w naszym kraju od 1998 roku i w tym czasie sięgnął z hokeistami KTH Krynica po srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski (1999-2000), a ponadto był szkoleniowcem reprezentacji Polski w latach 2005-2008.

Kapituła plebiscytu 10 Asów Małopolski 2023

Prof. Andrzej Klimek - rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, patron plebiscytu

Robert Korzeniowski - zdobywca czterech złotych medali olimpijskich, trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy, rekordzista świata w chodzie sportowym, najbardziej utytułowany polski sportowiec w historii igrzysk

Prof. Szymon Krasicki - trzykrotny medalista Uniwersjady w biegach narciarskich, trener kadry biegaczek na zimowych igrzyskach w Grenoble i Sapporo, członek zarządu Małopolskiej Rady Olimpijskiej, uznany pracownik naukowy, promotor dysertacji doktorskiej Justyny Kowalczyk w krakowskiej AWF

Maciej Kwaśniewski - redaktor naczelny "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej"

Krzysztof Kawa - kierownik działu sportowego "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej"

Bartosz Karcz - z-ca kierownika działu sportowego "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej"

