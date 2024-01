Dla kogo tytuł Asa Małopolski? Oto wszyscy pretendenci w plebiscycie za rok 2023 [NOMINACJE SPORTOWCÓW I TRENERÓW]

Już po raz 32. mamy przyjemność ogłosić nominacje w plebiscycie 10 Asów Małopolski, w którym nagradzamy za sukcesy najlepszych sportowców i trenerów. Mieszkamy w regionie, który sportem stoi, w którym świetnych zawodniczek i zawodników zawsze jest dostatek. Dlatego znaleźć się w gronie 10 Asów Małopolski to zadanie niełatwe, trafiają do niego tylko najlepsi z najlepszych. Biletem wstępu jest medal, najlepiej imprezy o światowym zasięgu - od sukcesów tych, którzy zasłużyli na nominacje za ubiegły rok, aż kręci się w głowie.

Tym razem wśród sportowców walczących o miano Asa Małopolski znalazło się siedemnaście fantastycznych postaci. Tytułu broni Dawid Kubacki, jeden z tych nielicznych, którzy więcej niż raz zostali uhonorowani statuetką przygotowaną na tę okazję przez artystę rzeźbiarza Czesława Dźwigaja. Jako medalista olimpijski z 2022 roku wygrał wówczas dość pewnie, ale konkurenci nie zasypiali gruszek w popiele i w notowaniu za rok 2023 pretendentów do zwycięstwa jest cała masa. Ich sylwetki przedstawiamy poniżej. Podobnie rzecz się ma z nominacjami do tytułów Trenera i Odkrycia Roku, w tych kategoriach jest po trzech znakomitych kandydatów. Jak co roku przyznamy też tytuł Asa Honorowego. Decyzję o końcowej kolejności podejmie kapituła plebiscytu, którą stanowią przedstawiciele redakcji „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”: redaktor naczelny Maciej Kwaśniewski, szef działu sportowego Krzysztof Kawa i wiceszef Bartosz Karcz oraz goście honorowi: patronem plebiscytu pozostaje rektor AWF Kraków prof. Andrzej Klimek, tradycyjnie dołącza do niego czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski, a trzecim z zaproszonych gości jest w tym roku prof. Szymon Krasicki, świetny trener narciarstwa klasycznego, a zarazem uznany naukowiec, promotor dysertacji doktorskiej Justyny Kowalczyk w krakowskiej AWF.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, którą zaplanowaliśmy na czwartek 29 lutego o godzinie 15 w siedzibie NBP przy ul. Basztowej 20 w Krakowie. Już dziś zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich sportowców i ich rodziny oraz trenerów i działaczy z całej Małopolski.

Nominacje w kategorii 10 Asów Małopolski 2023 (kolejność alfabetyczna)

Łukasz Czapla (Petarda Kraków) - strzelectwo sportowe

W 2023 roku po raz dziewiąty w karierze wywalczył złoty medal mistrzostw świata w strzelaniu do ruchomej tarczy. Sukces odniósł w zawodach w Baku w konkurencji 30+30 (przebiegi wolne i szybkie) z 50 metrów. Następnie w konkurencji 40 mix (przebiegi mieszane) z 50 metrów zajął 4. miejsce.

Jan-Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka) – szachy

W sierpniu przegrał rewanżową partię z Amerykaninem Fabio Caruaną w 1/8 finału Pucharu Świata i odpadł z turnieju rozgrywanego w Baku. Trzy tygodnie później w barwach ekipy WR Chess wywalczył złoty medal w drużynowych mistrzostwach świata w szachach szybkich zespołów sponsorskich, dominując na swojej szachownicy i zaliczając awans na trzecie miejsce w rankingu indywidualnym. Wkrótce potem wygrał wszystkie partie i w efektownym stylu zwyciężył w turnieju w szachach błyskawicznych Armageddon Chess Series 2023 w Berlinie. Wziął też udział w mistrzostwach Europy par w szachach błyskawicznych w Krakowie, które były imprezą towarzyszącą czerwcowym igrzyskom europejskim, finiszując tuż za podium.

Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim) – hokej na lodzie

Najlepszy napastnik rozegranych w ubiegłym roku w Nottingham mistrzostw świata dywizji IA. Polacy zajęli w tym turnieju drugie miejsce i awansowali do hokejowej Elity, do czego w dużej mierze przyczynił się swoimi sześcioma golami i pięcioma asystami kapitan reprezentacji. Urodzony przed 35 laty w Nowym Targu zawodnik jest wychowankiem Podhala, święcił triumfy także w Cracovii, a od kwietnia 2021 roku jest podporą klubu z Oświęcimia, z którym w ubiegłym sezonie zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Maryna Gąsienica-Daniel (TS Wisła Zakopane) – narciarstwo alpejskie

Świetnie spisała się podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Courchevel/Meribel, zajmując 5. miejsce w gigancie równoległym, 10. w gigancie, 11. w kombinacji oraz 9. w zawodach drużynowych. Osiągała także życiowe sukcesy w alpejskim Pucharze Świata, kwalifikując się do pierwszej dziesiątki zawodów w Kronplatz i Are oraz w Andorze. Zdobyła po raz pierwszy w karierze pucharowe punkty na lodowcu w Soelden, a 2023 rok rok zakończyła 12. miejscem w slalomie gigancie w Lienz.

Natalia Kałucka (AZS Akademia Tarnowska) – wspinaczka sportowa

Czasem jest w cieniu swojej siostry bliźniaczki, ale w ubiegłym roku to ona wyszła na prowadzenie w rodzinnej rywalizacji, zdobywając złoty medal igrzysk europejskich we wspinaczce na czas. Sukces w rodzinnym Tarnowie jest tym bardziej znaczący, że w finale Natalia pokonała legendę tej dyscypliny w naszym kraju Aleksandrę Mirosław. Zdystansowała koleżankę z kadry także w Pucharze Świata, kończąc sezon na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej po lipcowej wygranej w szwajcarskim Villars oraz zdobyciu wcześniej srebrnych medali w Seulu, Casalecchio di Reno i Wujiangu. Sukcesom w konkurencji na czas towarzyszyło bicie przez nią rekordów życiowych na ściance. Dzięki tym wynikom zakwalifikowała się do majowych zawodów w Szanghaju i Budapeszcie, w których będzie walczyć o prawo startu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Adrianna Kąkol (Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków) - kajakarstwo klasyczne

Kajakarska czwórka z urodzoną w 2001 roku krakowianką w składzie była w ubiegłym roku jedną z najlepszych oraz najszybszych osad na światowych torach. Utalentowana i niezwykle pracowita zawodniczka przebojem wdarła się do seniorskiej kadry narodowej. Podczas krakowskich igrzysk europejskich, które były rozgrywane w randze mistrzostw Europy, polska czwórka z Adrianną Kąkol okazała się najlepsza w wyścigu na 500 metrów, a następnie zanotowała dający kwalifikację olimpijską występ w Duisburgu, gdzie zdobyła srebrny medal mistrzostw świata. Podczas styczniowej gali Mistrzów Sportu przyznano jej tytuł Nadziei Olimpijskiej Paryż 2024. Renata Knapik-Miazga (AZS AWF Kraków) - szermierka

Wraz z koleżankami z drużyny szpadzistek sięgnęła w lipcu 2023 roku w Mediolanie po tytuł mistrzyni świata. To pierwszy złoty medal czempionatu globu dla polskiej szermierki od 2007 roku. Pochodząca z Tarnowa zawodniczka dzięki temu sukcesowi praktycznie zapewniła sobie udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polki z krakowianką w składzie potwierdziły klasę, zajmując trzecie miejsce w listopadowych zawodach Pucharu Świata we włoskim Legnano. Natomiast indywidualnie szpadzistka AZS AWF Kraków po raz pierwszy w karierze wygrała pucharowe zawody, triumfując w marcu ubiegłego roku w Grand Prix w Budapeszcie, gdy pokonała aż dwanaście rywalek. Była także 9. w mistrzostwach Europy. W mistrzostwach kraju wygrała już po raz piąty, broniąc tytułu sprzed roku, a sezon zakończyła zdobyciem Pucharu Polski.

Aleksandra Król-Walas (KS F2 Dawidek Team.pl) – snowboard

Ubiegły rok 32-latka z Nowego Targu okrasiła największym sukcesem w karierze, zdobywając w gruzińskim Bakuriani brązowy medal mistrzostw świata w slalomie gigancie równoległym. To pierwszy medal dla Polski w historii snowboardu na imprezie tej rangi. Ponadto w rywalizacji z najlepszymi zawodniczkami na świecie była 12. w slalomie równoległym oraz 8. w slalomie równoległym drużynowo. Świetnie spisywała się także w zawodach Pucharu Świata, regularnie meldując się w czołówce, a pod koniec ubiegłorocznego sezonu wygrała w Zakopanem slalom gigant równoległy Pucharu Europy. Wszystkie te sukcesy odnosiła pod panieńskim nazwiskiem Król, a po wyjściu za mąż i urodzeniu w grudniu 2023 roku córeczki ani myśli rezygnować z zawodowego uprawiania sportu - zapowiada powrót na stoki już w przyszłym sezonie, gdyż jej marzeniem pozostaje medal igrzysk olimpijskich.

Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) - skoki narciarskie

Podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym wywalczył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Indywidualnie na skoczni normalnej był 5., a w drużynie zajął 4. pozycję. W marcu 2023 roku dwukrotnie stawał na podium zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w ramach Raw Air: w Oslo zajął 3. lokatę, a w Lillehammer nie miał sobie równych. Zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z szansami na zdobycie pierwszej w karierze Kryształowej Kuli, gdy nadeszła wiadomość o ciężkim stanie zdrowia jego żony Marty. Nie wahając się, natychmiast pojechał do szpitala, rezygnując z kontynuowania sezonu (ostatecznie w klasyfikacji końcowej PŚ zajął 4. lokatę, najlepszą z Polaków). Po powrocie na skocznie latem zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym igrzysk europejskich na Wielkiej Krokwi.

Oskar Kwiatkowski (AZS Zakopane) – snowboard

Przed kilku laty został okrzyknięty przez redakcyjną kapitułę plebiscytu 10 Asów Małopolski Odkryciem Roku i okazało się, że był to znakomity wybór. Od tamtej pory zawodnik z Zakopanego stopniowo piął się po szczeblach kariery, by w ubiegłym roku zostać mistrzem świata. Żaden Polak przed nim nie osiągnął tak wielkiego sukcesu w tej dyscyplinie. Tytuł wywalczył w swojej koronnej konkurencji, jaką jest slalom gigant równoległy. Salwę ostrzegawczą przed wyjazdem do Gruzji wysłał w kierunku rywali w Pucharze Świata, stając na najwyższym stopniu podium w szwajcarskim Scoul i kanadyjskim Blue Mountain, tym samym stając się największym objawieniem sezonu. Te sukcesy 27-latek przypieczętował zwycięstwem w rozegranych po mistrzostwach świata zawodach Pucharu Europy w Zakopanem. Rafał Majka (UAE Team Emirates) – kolarstwo

Kolarz z Zegartowic pokazał się w minionym roku podczas Tour de Pologne, wygrywając najtrudniejszy etap z Wałbrzycha do Dusznik-Zdroju po zaciętej walce na finiszu z Michałem Kwiatkowskim. Zaliczył 15. triumf w zawodowym peletonie, zwyciężając na trasie wyścigu dookoła Polski po raz pierwszy od 2014 roku i kończąc go na 8. miejscu. W najważniejszych zawodach sezonu 34-letni specjalista od jazdy w górach pełnił rolę pomocnika, wspierając liderów swojej grupy zawodowej. Bardzo dobrze spisał się w Tour de France, zajmując w klasyfikacji końcowej najlepsze w karierze, 14. miejsce, a ponadto był 9. w Giro di Sicilia i 10. w zaliczanym do cyklu UCI World Tour wyścigu Tour de Romandie.

Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) - kolarstwo

W 2023 roku powtórzyła sukces z poprzedniego sezonu i w drugiej edycji Tour de France Femmes zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, dodatkowo zostając najlepszą „góralką” wyścigu. Na siódmym etapie we Francji była druga, podobnie jak w Tour de Romandie. Ponadto stanęła na trzecim stopniu podium w baskijskim Itzulia Women. W mistrzostwach Europy w wyścigu ze startu wspólnego zajęła 11. lokatę, a choroba uniemożliwiła jej start w mistrzostwach świata elity. W październiku z roweru szosowego przesiadła się na gravelowy i sensacyjnie wywalczyła złoty medal mistrzostw świata. Wychowanka Krakusa Swoszowice z Ochotnicy Górnej pokazała niezwykłe umiejętności na trasie w Wenecji Euganejskiej, zdobywając pierwsze miejsce dzięki samotnemu atakowi pod koniec 141-kilometrowego dystansu. A w swoim pierwszym starcie w tęczowej koszulce wygrała wyścig Big Sugar Gravel, który był rozgrywany w amerykańskim stanie Arkansas. Jako pierwsza Polka w historii została nominowana do nagrody dla najlepszej kolarki sezonu.

Michał Pasiut (AZS AWF Kraków) – kajakarstwo górskie

W mistrzostwach świata w Lee Valley White Water Center pod Londynem wraz z Mateuszem Polaczykiem i Dariuszem Popielą zdobył w konkurencji K-1 brązowy medal. W tym samym składzie Polacy wywalczyli srebrny medal igrzysk europejskich w Krakowie, które były zarazem mistrzostwami Europy. Ponadto został mistrzem Polski w kayak crossie, a w konkurencji K-1 był 5. Stawał także na podium w konkurencjach drużynowych krajowych mistrzostw. Dariusz Popiela (Start Nowy Sącz) - kajakarstwo górskie

W sezonie 2023 wywalczył dwa medale największych imprez w slalomie kajakowym - oba w konkurencji drużynowej K-1x3 (wraz z Mateusz Polaczykiem i Michałem Pasiutem): w igrzyskach europejskich, rozgrywanych na krakowskim torze Kolna w randze mistrzostw Europy, Polacy zdobyli srebro, a na zakończenie sezonu w mistrzostwach świata w Lee Valley popłynęli po brąz. Indywidualnie w Krakowie wywalczył po raz 11. w karierze złoty medal mistrzostw Polski w K-1. W regatach Pucharu Świata jego najlepszy wynik w minionym sezonie to 5. miejsce w słoweńskim Tacen.

Witold Skupień (KS ZOMA Team Obidowiec Obidowa) - paranarciarstwo biegowe

Gdy miał zaledwie 11 lat, został porażony prądem, w wyniku czego stracił prawą rękę poniżej łokcia oraz część lewej dłoni. Od dwunastu lat zawodnik z powiatu nowotarskiego rywalizuje w paranarciarstwie, trzykrotnie wziął udział w igrzyskach paraolimpijskich (Soczi, Pjongczang, Pekin). W ubiegłym roku w szwedzkim kurorcie Oestersund został po raz pierwszy mistrzem świata w biegu długim techniką klasyczną oraz wicemistrzem w biegu średnim techniką dowolną. Do tych osiągnięć dorzucił dwa złote medale w mistrzostwach Polski, w których jest niepokonany od 2015 roku.

Michał Wieczorek (Aeroklub Krakowski) – sport samolotowy

Pilot reprezentujący Wieczorek Flying Team zdobył w ubiegłym roku brązowy medal drużynowo na mistrzostwach świata w lataniu rajdowym we francuskim Macon-Charnay i wygrał najstarszą lotniczą imprezę na świecie, czyli 60. Lot Południowo-Zachodniej Polski. Został też zdobywcą Samolotowego Pucharu Polski 2023, a w mistrzostwach świata załoga Michał Wieczorek – Marcin Kwiatosz zajęła 5. miejsce.

Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) – kajakarstwo górskie

W minionym sezonie studentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu osiągnęła życiowe wyniki. Zdobyła srebrne medale w K-1 i C-1 na igrzyskach europejskich w Krakowie, pięć złotych medali mistrzostw kraju, a wszystko to zwieńczyła brązem mistrzostw świata na torze w Wielkiej Brytanii, uzyskując tym samym kwalifikację dla Polski na igrzyska olimpijskie w K-1. Co więcej, w konkurencji C-1, która nie jest jej specjalnością, dołożyła w ubiegłym roku tytuł wicemistrzyni Europy. Polskie kajakarstwo slalomowe kobiet nie miało takich sukcesów od blisko ćwierć wieku. Po czterech zawodach Pucharu Świata liderka reprezentacji zajmowała 3. lokatę w klasyfikacji generalnej, a podczas piątych, finałowych zawodów pod Paryżem znów stanęła na podium i obroniła tę pozycję w całym cyklu. To pierwszy w historii PŚ medal dla kajakarki z Polski.

Nominacje w kategorii Trener Roku 2023

Bogusław Biros (Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków) - kajakarstwo klasyczne

Jego wychowankowie odnieśli w ubiegłym roku spektakularne sukcesy: Adrianna Kąkol zdobyła złoty medal igrzysk europejskich i srebrny mistrzostw świata, zarazem uzyskując kwalifikację na igrzyska w Paryżu, natomiast Alex Borucki skompletował imponującą kolekcję medali w juniorskich w czempionatach starego kontynentu i całego globu. Znakomity trener, zarazem wiceprezes Małopolskiego Związku Kajakowego od lat wykonuje w Kolejowym Klubie Wodnym 1929 Kraków świetną pracę, także z zawodnikami w młodszych kategoriach wiekowych. Świadczą o tym kolejne trofea przywiezione przez jego wychowanków z mistrzostw Polski zarówno młodzieżowych, jak i seniorów oraz z Turnieju Nadziei Olimpijskich.

Tomasz Tułacz (Puszcza Niepołomice) – piłka nożna

Jako trener I-ligowej Puszczy Niepołomice nie tylko doprowadził drużynę do baraży o ekstraklasę (dzięki zajęciu 5. miejsca), ale także do sensacyjnego awansu, po wyeliminowaniu Wisły Kraków i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Co więcej, piłkarze Puszczy zakończyli jesień poza strefą spadkową i mają realne szanse na utrzymanie się w elicie. Ta niezwykła historia z udziałem pochodzącego z Mielca 54-letniego trenera trwa już ponad osiem lat, bo przecież zaczęła się w sierpniu 2015 roku, gdy niepołomiczanie byli jeszcze w II lidze. „Napoleon”, jak nazywają szkoleniowca fani z Niepołomic, jest najdłużej nieprzerwanie pracującym trenerem w Polsce z drużyną na centralnym poziomie rozgrywek. Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) - szermierka

Trener klubowy szpadzistki Renaty Knapik-Miazgi, która wraz z koleżankami z drużyny zdobyła złoty medal szermierczych mistrzostw świata, a wyłącznie na własny rachunek zawody Pucharu Świata, Pucharu Polski i mistrzostw kraju. Inne jego podopieczne z klubu też odnosiły znaczące sukcesy: wicemistrzyni Polski Barbara Brych wraz z Glorią Klughardt zostały młodzieżowymi wicemistrzyniami Europy w drużynie. Sam 41-letni trener ani myśli rezygnować z kariery zawodniczej, w 2023 roku po pięcioletniej przerwie przechytrzył wszystkich rywali i po raz trzeci stanął na najwyższym stopniu podium mistrzostw Polski. Dotarł też w gronie innych szpadzistów AZS AWF Kraków do finału turnieju drużynowego, zdobywając srebrny medal.

Nominacje w kategorii Odkrycie Roku 2023

Alex Borucki (Kolejowy Klub Wodny 1929 Kraków) – kajakarstwo klasyczne

Po serii kapitalnych startów w 2023 roku został okrzyknięty wielką nadzieją polskich kajaków. Z najważniejszych imprez w swej kategorii wiekowej ten 17-latek przywiózł aż sześć krążków. W mistrzostwach Europy w portugalskim Montemor-o-Velho zdobył trzy medale: złoty (K-1 na 500 m) oraz dwa brązowe (K-1 na 1000 m i 200 m). Z mistrzostw świata we włoskim Auronzo także wrócił z trzema krążkami: złotym (K-1 500 m), srebrnym (K-2 500 m) i brązowym (K-4). Na juniorski triumf Polaka w MŚ w rywalizacji jedynek czekaliśmy ćwierć wieku. W gronie seniorów należy już do ścisłej krajowej czołówki, co udowodnił w ubiegłorocznych mistrzostwach Polski: w K-1 na dystansie olimpijskim 1000 m zajął drugie miejsce, a w K-2 na 200 m zdobył brązowy medal.

Eryk Goczał (Energylandia Rally Team) – rajdy terenowe

Przed rokiem 18-letni kierowca został zwycięzcą Rajdu Dakar w kategorii SSV, czyli małych pojazdów terenowych, jako najmłodszy uczestnik i zarazem najmłodszy triumfator w długiej historii tych prestiżowych zawodów. W tym roku pochodzący z Przytkowic w powiecie wadowickim uczeń krakowskiego liceum ponownie pojawił się, wraz z hiszpańskim pilotem Oriolem Meną, na wydmach Arabii Saudyjskiej, już w wyższej klasie challenger, kierując pojazdem taurus T3 max. Z uwagi na zawiłości regulaminowe dotyczące sprzętu nie ukończył go, ale do chwili dyskwalifikacji, która nastąpiła po sześciu etapach, prowadził w tym rajdowym maratonie z ogromną przewagą nad rywalami. Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków) – piłka nożna

Przebojem wdarł się w ubiegłym roku do szerokiej kadry drużyny seniorów „Białej Gwiazdy” występującej na zapleczu ekstraklasy. Jego umiejętności dostrzegł także trener reprezentacji Polski U-17, powołując wychowanka Bronowianki i Wisły na turniej mistrzostw Europy. Lewonożny obrońca spisał się na Węgrzech znakomicie, przyczyniając się - m.in. golem strzelonym w ćwierćfinałowym meczu z Serbią - do awansu drużyny do półfinału Euro U-17. Ten sukces sprawił, że Biało-Czerwoni zakwalifikowali się do mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej, które w listopadzie odbyły się w Indonezji. Utalentowany krakowianin wystąpił na mundialu w podstawowym składzie we wszystkich meczach kadry: z Japonią, Senegalem i Argentyną.

Nominacja w kategorii As Honorowy

Rudolf Rohaczek (Comarch Cracovia) – hokej na lodzie

W dniu 10 listopada 2024 roku będzie obchodził 20-lecie pracy jako szkoleniowiec zespołu Comarch Cracovii. Drużyna hokeistów prowadzona przez Czecha odnosiła niebywałe sukcesy: zdobyła siedem tytułów mistrza Polski oraz cztery srebrne i dwa brązowe medale, a ponadto po trzy razy triumfowała w Pucharze Polski i Superpucharze. Pod wodzą pochodzącego z Ostrawy trenera „Pasy” trzykrotnie grały też w Lidze Mistrzów, a wisienką na torcie było zdobycie przez krakowian w 2022 roku Pucharu Kontynentalnego. To osiągnięcia tylko w Cracovii, a warto pamiętać, że Czech pracuje w naszym kraju od 1998 roku i w tym czasie sięgnął z hokeistami KTH Krynica po srebrny (1999) i brązowy medal mistrzostw (2000). Był także szkoleniowcem reprezentacji Polski w latach 2005-2008.

Follow https://twitter.com/sportmalopolska Sportowy24.pl w Małopolsce

Wideo Trener Igor Janik i morsowanie w Gdańsku Jelitkowie