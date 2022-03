Krakowskie Kino Pod Baranami zaprasza na specjalny pokaz filmu "Piosenki o miłości" z udziałem twórców

Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu-aktorowi. Poznają się, gdy ona obsługuje przyjęcie, na którym on się bawi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić?

"Piosenki o miłości" to przywołująca echa francuskiej "nowej fali" historia miłosna, w której uczucia ścierają się z kalkulacją, a prawdziwa pasja zderza się z trudnymi realiami przemysłu muzycznego. Debiutancki film Tomasza Habowskiego to także opowieść o kobiecej walce o niezależność oraz dochodzeniu do własnego głosu. Debiutująca w filmie wokalistka duetu The Dumplings, Justyna Święs, wykreowała postać, którą cechuje niesamowity talent, ale też potężny brak wiary w siebie.