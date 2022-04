Krakowskie Biuro Festiwalowe opracowało lojalnościową aplikację KBF: PLUS. Czy to potrzebny wydatek z kasy miasta? Paweł Gzyl

Aplikacja KBF: PLUS jest bezpłatna. Dzięki niej można być na bieżąco z wydarzeniami organizowanymi przez Krakowskie Biuro Festiwalowe Materiały prasowe

Spotkania z ważnymi twórcami, najlepsze miejsca na widowni, bilety w przedsprzedaży, poznawanie innych miłośników sztuki - to liczne atrakcje, które czekają na użytkowników lojalnościowej aplikacji KBF: PLUS, opracowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dowiedzieliśmy się ile kosztowało to przedsięwzięcie.