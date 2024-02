Krakowski wokalista Wiktor Waligóra porywa do tańca swoim nowym singlem - „Zagrajmy”

"Jeśli miałbym założyć się o duże pieniądze, który z uczestników tegorocznego Great September narobi za chwilę zamieszania, postawiłbym na tego młodzieńca z Krakowa. Co za głos! Po wejściu do klubu, w którym trwał już koncert Wiktora, szczęka opadła mi na kilka ładnych minut" - napisał Jędrzej Słodkowski.

Wiktor Waligóra pozostaje na językach wszystkich miłośników muzyki już od ubiegłego roku, kiedy okrzyknięto go odkryciem Męskiego Grania. Wystąpił również na Great September, gdzie zachwycił publiczność swoim solowym materiałem.

Waligóra nie zwalnia jednak tempa i teraz sięga jeszcze wyżej. W najnowszym „Zagrajmy” zaprasza słuchaczy do tańca, porywając z siedzenia pełną energii melodią i niezwykle mocnym wokalem. Hitowy numer jeszcze przed premierą został dostrzeżony przez TVN, który zdecydował się wykorzystać go w filmowej reklamie TVN7. Tym samym młody debiutant ma za sobą przetarcie w niemalże wszystkich największych polskich mediach, a to dopiero początek jego muzycznej drogi.