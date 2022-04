Krakowski producent Bass Astral prezentuje nowy klip i zaprasza na swoją trasę koncertową

Bass Astral zaprezentował klip do utworu „Samotność w klubie disco”, zarejestrowany z gościnnym udziałem ULTRA. Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu krakowskiego artysty - "Techno do miłości". Na płycie wystąpili gościnnie: Hania Rani, Gypsy, Sarka, Ericonne, DID, Palka, ULTRA, Erektion, Against the Grain, Lulu x Uaziuk, Tomek Tracz, Jakub Marcel, Leszek Zadymka czy Jose Pepe Kumba. Za oprawę graficzną odpowiedzialna jest krakowska artystka i tatuatorka Kasia Zagórska.

- Każda piosenka na tej płycie to inna relacja. I mimo, że będzie napisane, że to płyta solowa, to jest ona bardziej jak ekscentryczna orkiestra. Na swojej muzycznej drodze spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Z niektórymi mówiliśmy sobie na melanżach “zrobimy coś, wierzę”, innych podziwiałem na scenie i marzyłem, żeby razem coś nagrać. Z jednymi pisałem jedynie na internetowym komunikatorze, z drugimi kradłem konie, z trzecimi medytowałem, z czwartymi piłem, z piątymi tańczyłem, z szóstymi gadałem po nocach, a siódmych sobie wymyśliłem. To płyta o miłości, miłości do kobiety, do tych ludzi, oraz do tych, którzy będą tego słuchać - mówi Kuba Tracz.