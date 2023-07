Krakowska grupa punkowa Genezyp Kapen zagra 14 lipca w klubie Baza. Usłyszymy piosenki z płyty "Niebonie"

- Poprzednia płyta zawierała wiele starszych utworów i tylko kilka nowych, a „Niebonie” powstała w całości w okresie ostatnich dwóch lat. Nie bez znaczenia jest też to, iż w trzech numerach partie saksofonu nagrał dr Bartek Noszka, na co dzień pracownik naukowy Akademii Muzycznej. To wpływa na jakość i pełniejszą formę kompozycji. A punk jest na płycie obecny. Przynajmniej połowa utworów ma zdecydowanie punkowy, czy też post-punkowy charakter - podkreśla "Gonzo".