Kraków zyskał przestrzeń dla tańca. To nowa siedziba Baletu Dworskiego Cracovia Danza

Na trzech kondygnacjach, w tym dwóch podziemnych, znalazły się sale baletowe, garderoby i pomieszczenia techniczne oraz cała kolekcja kostiumów i rekwizytów. Szlak 67 to nowy adres Baletu Dworskiego Cracovia Danza, który do tej pory pomieszczenia na potrzeby prób tanecznych każdorazowo wynajmował. Stała siedziba ułatwi przygotowywanie spektakli i, jak zapewnia dyrektorka tej instytucji Romana Agnel, pozwoli też realizować całkiem nowe wyzwania - nie tylko wychodzić do mieszkańców, ale także zapraszać ich do siebie.

Nareszcie czujemy się u siebie. To miejsce będzie użytkowane przez tancerzy Baletu, ale nie tylko. Jesteśmy otwarci na mieszkańców, którym zaproponujemy warsztaty i spotkania. Od lat prowadzimy edukację na wielu płaszczyznach, to miejsce pomoże i sprawi, że będziemy mogli rozwijać te projekty, w tym edukację dla młodzieży ze szkół muzycznych