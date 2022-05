Kraków. Znani artyści na aukcji dla Ukrainy „Na żółto i na niebiesko”

Wystawa przy ul. Basztowej i aukcja dzieł to efekt współpracy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Prezentowane w Sali Polskiej Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ul. Basztowej 20 prace polskich i ukraińskich artystów to wystawa przedaukcyjna, która potrwa do 27 maja.

Znalazło się na niej blisko sześćdziesiąt prac polskich i ukraińskich twórców związanych z krakowską ASP, wśród prezentowanych prac są dzieła m.in: Mariana Koniecznego, Andrzeja Bednarczyka, Moniki Wanyury-Kurosad, Michała Zawady, Dariusza Vasiny i innych. Wszystkie przeznaczone do licytacji prace można obejrzeć w elektronicznym katalogu na stronie internetowej ASP.

Wystawę można oglądać do 27 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 (wstęp wolny). Licytacja online potrwa zaś do 29 maja, prace można licytować przez platformę internetowego domu aukcyjnego OneBid.