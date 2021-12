Kraków. Zbrodnia przy ul. Marchołta. Sprawca z dłuższą odsiadką, zapłaci 100 tys. zł pokrzywdzonym

Jak ustalili śledczy, Dawid K. ze szlachetnych pobudek wybiegł z mieszkania przy ul. Marchołta, by udzielić pomocy krzyczącej dziewczynie, ale potem w trakcie awantury zadał cztery ciosy nożem towarzyszącemu jej mężczyźnie. Ranny 24-latek mimo reanimacji zmarł.

Do tragicznego zdarzenia doszło wieczorem 17 sierpnia 2019 r. Mariusz K. wracał z imprezy rodzinnej z dziewczyną. Oboje byli nietrzeźwi i w czasie spaceru głośno się kłócili. Odgłosy słyszało wielu okolicznych mieszkańców, ale to właśnie Dawid K. postanowił zareagować przekonany, że dziewczynie dzieje się krzywda.

Był już rozebrany do spania, ale szybko się ubrał i wybiegł na ulicę. Widząc szamocącą się parę dobiegł do swojego auta, z którego zabrał nóż w pokrowcu i doskoczył do hałaśliwych przechodniów. Dostrzegł, że dziewczyna znów odpycha Mariusza K. i w dalszym ciągu krzyczy.