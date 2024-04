Kraków. Zaprotestują przed Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK przeciwko wystawie izraelskiego artysty

Protest pod muzeum w Krakowie

W informacji przekazanej od "Krakowa do Palestyny można przeczytać m.in.: "W czwartek 11.04.2024 Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zaplanowało wernisaż wystawy izraelskiego artysty Michela Kichka "Rysownik na linii frontu". Wiedząc, że to źródło propagandy okupanta, pełni sprzeciwu napisaliśmy list otwarty do dyrektorki Muzeum. W dniu wernisażu przeprowadzimy manifestacje przed muzeum. Instytucja kultury ma szczególną rolę w kształtowaniu nastrojów społeczeństwa w obliczu tragedii. Ma potencjał niwelowania przejawów dyskryminacji, promowania ludzkich wartości. Niestety MOCAK popiera wybielające zabiegi zbrodniczych grup, bierze udział w kreowaniu fałszywej narracji".

Petycja do dyrektorki Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

W petycji do Marii Anny Potockiej, dyrektor Mocaku można przeczytać m.in., że "w obliczu ludobójstwa ludności palestyńskiej z rąk Izraela, taka wystawa jest haniebnym posunięciem. Militarne działania Izraelskich Sił Zbrojnych zabiły w ciągu 6 miesięcy ponad 32 tysiące ludzi, w tym ponad 15 tysięcy dzieci. Jeszcze więcej osób zostało rannych, osieroconych, pozbawionych domu. W Gazie zginęło więcej dzieci niż we wszystkich innych konfliktach zbrojnych XXI wieku. Giną dziennikarze oraz pracownicy organizacji humanitarnych, lekarze. Izrael blokuje dostawy jedzenia do bombardowanego przez siebie obszaru, panuje powszechny głód i brakuje lekarstw [...] Czemu w takiej sytuacji miejskie muzeum zaprasza do siebie izraelskiego artystę, jawnie głoszącego propagandę okupanta i zaprzeczającego trwającej tragedii? Uważamy, że Muzeum, jako ośrodek licznych wydarzeń kulturalnych i wymiany wiedzy, powinien kierować się ludzkimi wartościami. Domagamy się odwołania wernisażu jak i wystawy, chcielibyśmy aby nasze miasto wyraźnie sprzeciwiło się zbrodniczym działaniom Izraela".