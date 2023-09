Kraków. Zabytkowy Dom Młynarza w Mogile nabrał niebieskiej barwy

Wygląda jak nowy

"Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale"

Po uratowaniu i remoncie domu młynarza planowane jest włączenie go do Muzeum Historii i Duchowości Cystersów. Sale, które zostaną urządzone wewnątrz, mają mieć charakter muzealny, znajdziemy tam opowieść o historii Mogiły i tego miejsca, stare zdjęcia, itp. Pojawi się m.in. przypomnienie, że przed młynem obok klasztoru cystersów Wojciech Bogusławski ulokował akcję opery "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale". Oprócz tego w obiekcie planowana jest część, gdzie będzie można usiąść np. przy herbacie, miejsce spotkań.

- Przed nami jeszcze rok pracy - mówi ojciec Mateusz Kawa z opactwa cystersów w Mogile, kustosz Muzeum Kultury i Duchowości Cystersów, gdy pytamy, kiedy do domu młynarza będą mogli wejść odwiedzający. Do wykonania pozostały prace budowlane, wykończeniowe, dotyczące instalacji czy urządzenia wnętrz.

Jeden z ostatnich reliktów

Przypomnijmy: dom młynarza to jeden z ostatnich reliktów XIX-wiecznej zabudowy wsi Mogiła. Powstał jako budynek mieszkalny dobudowany do młyna, który wcześniej należał do cystersów. Młyn użytkowany był przez różnych młynarzy na zasadach dzierżawy, później na prawach wieczystej dzierżawy (młyn działał do 1955 r., a jego ostatnią właścicielką była Apolonia Chwastek). Zaś dom - stał się siedzibą kilku pokoleń mogilskich młynarzy.