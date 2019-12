Kraków. Zaawansowane prace na budowie przystanku kolejowego w Bronowicach [ZDJĘCIA]

Kraków. Drogie parkowanie, absurdalna sytuacja z parkingami

Prezydent Jacek Majchrowski i podlegli mu urzędnicy nie mieli problemu, by przekonać radnych do wprowadzenia (od 16 grudnia) podwyżek opłat w strefie płatnego parkowania. Przez cały 2019 rok nie byli za to w stanie rozpocząć budowy ani jednego nowego parkingu park&ride. A to kluc...