Kraków. Wystartowała strefa relaksu Shuvary Park przy Saskiej Piotr Rąpalski

Kino letnie, pikniki na kocu, sportowe zabawy, street food, krafty i tańce pod gwiazdami. Spędzanie weekendów na leżaku przy drinku i piwie lub bardziej aktywnie na boisku do kosza czy grając w ping ponga. To wszystko w Shuvary Park, strefie relaksu, która ponownie rozpoczyna swój sezon już w drugi weekend maja. Przy Saskiej 23, na terenie powstającego kampusu biurowego The Park Kraków. Shuvary Park znajdują się 200 m od przystanku tramwajowego Lipska, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych ścieżek rowerowych i oczywiście zalewu Bagry.