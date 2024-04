Kraków. Zarząd Zieleni Miejskiej ogrodził barierkami staw w Parku Lotników Polskich. Jaki jest powód?

Naturalne oczyszczenie

Raj dla dzieci i młodzieży

To jeden z największych krakowskich parków, a zarazem ten z największą liczbą atrakcji. Hitem jest znajdujący się na jego terenie Ogród Doświadczeń, spacerowiczów przyciąga też malowniczy staw. Ale jest to również jedno z ulubionych miejsc osób, które lubią biegać i ćwiczyć na świeżym powietrzu. Do tego raj dla dzieci i młodzieży - są tu nie tylko place zabaw, ale również pumptrack i skatepark oraz malownicze alejki, po których można do znudzenia jeździć rowerem lub na rolkach. Do tego boiska i siłownia na świeżym powietrzu. Można tu jednak też znaleźć ciszę i spokój.