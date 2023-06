Kraków. Wspomnienie o Adamie Zagajewskim w rocznicę urodzin poety

"Wiersze-Wspomnienia-Muzyka" - pod takim tytułem odbędzie się spotkanie w bibliotece na ul. Rajskiej w Krakowie dedykowane Adamowi Zagajewskiemu, w dniu urodzin poety.

Wiersze Adama Zagajewskiego i wspomnienia o artyście przedstawią: Anna Arno, Wojciech Bonowicz, Marco Bruno, Xavier Farré, Jakub Kornhauser, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, ariel rosé, Mira Rosenthal, Krzysztof Siwczyk. Spotkanie uświetni Dmytra Hołoweńki, który zagra na gitarze klasycznej.

W trakcie wydarzenia Wydawnictwo a5 zaprezentuje książki Adama Zagajewskiego, w tym ostatnią pozycję pt. "Najwyższy człowiek świata", którą poeta poświecił swojemu przyjacielowi, także wybitnemu twórcy - Józefowi Czapskiemu.

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ul. Rajska 1, II piętro-hol. Wydarzenie poprowadzi Anna Czabanowska-Wróbel.

Adam Zagajewski od lat był jednym z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla

Adam Zagajewski urodził się w 1945 roku we Lwowie, po wojnie wraz z rodziną trafił do Gliwic, stamtąd przyjechał na studia do Krakowa – psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Choć później przyszło mu mieszkać w wielu europejskich miastach, mówił o sobie: „jestem z Krakowa”. Tu mieszkał po powrocie z emigracji. W jednej z ostatnich rozmów mówił o swoim szczególnym sentymencie do krakowskich Plant.