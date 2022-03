Kraków. Wrócił system rowerów elektrycznych na parkingu Czerwone Maki

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie stacji systemu Park-e-Bike zlokalizowanej w obrębie P+R Czerwone Maki (ogrodzony teren przy budynku technicznym parkingu P+R). Użytkownik systemu Park-e-Bike może korzystać z roweru oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym ogólnodostępnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny (obszar przestawiono na mapie). Stacja systemu Park-e-Bike będzie czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 21.00. Rower można wypożyczyć do godz. 20.00, a zwrócić do godz. 21.00.