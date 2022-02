Kraków. Wojna o słupki. Kierowcy wyrywają i odkładają na bok. Co na to urzędnicy? Piotr Rąpalski

Czy kierowcy ruszyli na wojnę przeciwko "słupkozie"? Ta kilka lat temu zaczęła opanowywać miasto, urzędnicy stawiali i stawiają nadal słupki w miejscach, gdzie chcą powstrzymać parkowanie aut. Jednym się to podoba, bo chroni zieleń lub zapewnia swobodne przejście pieszych, innych razi wygląd słupków i to, że w Krakowie, gdzie już trudno o miejsce postojowe, jeszcze się je odbiera. Już w paru miejscach kierowcy wzięli sprawy w swoje ręce i słupki samowolnie wyrwali. Czy to incydenty, czy wojna? Co na to urzędnicy?