Kraków. Wiadukt nad ul. Grzegórzecką wykreślony z rejestru zabytków. Będzie rekonstrukcja Małgorzata Mrowiec

Wiadukt kolejowy nad ulicą Grzegórzecką - i zarazem najstarszy zachowany most w Krakowie (powstał w latach 1861-64) - został wykreślony z rejestru zabytków. Widniał w nim od 1989 roku. Ten wpis uchyliła teraz, 1 września br., decyzja ministerialna. Jak się dowiadujemy, z wnioskiem o to wystąpiły 1 lipca br. do ministra kultury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Chciały wykreślenia zabytku z rejestru „z uwagi na ważny interes państwa”.