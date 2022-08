Kraków. Wawelski dziedziniec zamienił się w wybieg modowy AP

Dekonstrukacja świata mody to temat sobotnich wydarzeń na Zamku Królewskim na Wawelu, które odbywają się w ramach pierwszej edycji festiwalu "Wawel jest wasz". W sobotę historyczne dziedzińce zamieniły się w modowy wybieg i nie była to moda z epoki, a pokaz kolekcji projektantów MMC. Rafał Michalak i Ilona Majer, czyli projektanci mody tworzący pod marką MMC wzięli na warsztat spuściznę polskiej mody sprzed wieków i ubrali ją w nowoczesne tkaniny i smak mody ulicznej. Monochromatyczna czerń we wszystkich odsłonach - błysk, mat, bogactwo faktur, a wszystko wykreowane na nowo w utrzymaniu klimatu historycznego ubioru.