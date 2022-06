Kraków. Wakacje w mieście. Wpadnij na Wawel za parę złotych

FLESZ - Warzywa sezonowe. Co jeść w czerwcu?

„Wpadnij na Wawel” i zajrzyj do miejsc, do których zazwyczaj nie docierają zwiedzający – taką zachętę kieruje Wawel do mieszkańców i osób, które chcą eksplorować Zamek Królewski i odszyfrowywać historię tego miejsca.

- Uczestnicy tych spotkań będą mieli okazję wejść do miejsc niedostępnych zwykłym turystom – zapowiada Filip Skowron z działu edukacji.

Organizatorzy zapowiadają także szerokie spektrum tematów, w których znajdą się i opowieści o rycerzach wawelskich turniejów, życiu codzienny i odświętnym na królewskim dworze, uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądało życie w wawelski miasteczku i jaką funkcje pełniły poszczególne pomieszczenia Zamku, poznają także postaci związane minionych wiekach ze wzgórzem wawelskim , zamkowe mity i legendy, nie zabraknie także historii o bestiach i potworach