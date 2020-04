Kraków w starej fotografii. Ulice miasta w latach trzydziestych

Klisze szklane idealnie naświetlone i wywołane zachowały się do naszych czasów w dobrym stanie (tylko jedna jest uszkodzona) i można się domyślać, że tworzyły one większą całość. To, co dotrwało do naszych czasów, zostało wyrzucone na śmietnik w dawnym biurowcu „Nafty” przy ul. Lubicz. W ostateczności trafiły jako dar do zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.