Kraków. Urzędnicy szykują kontrowersyjne zmiany w rozkładach jazdy MPK. Co dalej z linią 14?

W Zarządzie Transportu Publicznego zdecydowali, że od najbliższej soboty - na czas trwających dwa tygodnie ferii zimowych - ograniczone mają zostać kursy niektórych tramwajów i autobusów. Zawieszone zostaną kursy m.in. linii 49 i 78. Co więcej Krakowski Szybki Tramwaj, czyli "pięćdziesiątka" z Kurdwanowa do Krowodrzy Górki będzie kursowała tylko co 7,5 minuty (do tej pory w godzinach szczytu komunikacyjnego pojawia się co 5 minut).

- W ferie mniej osób korzysta z komunikacji miejskiej, jest mniejsze zapotrzebowanie, stąd też zmniejszamy liczbę kursów na niektórych liniach - argumentuje Sebastian Kowal z ZTP. Na nasze pytanie o to, czy np. w poprzednie ferie zimowe były robione dokładne badania potwierdzające, że mniej osób korzysta z kursów MPK, dostaliśmy zaskakującą odpowiedź, że... "co do zasady nie robi się pomiarów w ferie, tylko bazuje się na obserwacjach z poprzednich lat".