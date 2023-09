Kraków. Ulica Stelmachów czeka na rozbudowę. Co się będzie działo? Pytamy urzędników Piotr Rąpalski

Kraków czeka rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Wybrana już w lipcu firma rozbuduje ul. Stelmachów, na odcinku od ul. Piaskowej do Jordanowskiej oraz rozbuduje ul. Piaskową. Pojawi się nowa jezdnia, chodniki oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym m.in. odwodnienie i oświetlenie. Wartość inwestycji to ok. 36,2 mln zł.