Kraków. Uchwała krajobrazowa nie wymiotła wszystkich plakatów wyborczych z miasta. Ale przy drogach nie ma już chociaż szpetnych dykt

Wyborcza walka na plakaty. Co dała nam uchwała krajobrazowa?

Trwająca kampania wyborcza jest pierwszą, od kiedy w mieście obowiązuje uchwała krajobrazowa. Zgodnie z jej zapisami nie można wieszać reklam na słupach trakcyjnych i oświetleniowych. To oznacza, że w porównaniu do kampanii sprzed czterech lat, tym razem mieszkańcy nie powinni oglądać już zdjęć polityków na popularnych niegdyś dyktach, które były umieszczane na latarniach wzdłuż ulic. Szpeciły Kraków, a większe z nich ograniczały widoczność kierowcom. Urzędnicy twierdzą, że większość stosowanych w przeszłości materiałów wyborczych jest objęta uchwałą, a zatem musi być z nią zgodna.

15 października br., odbędą się wybory do Sejmu i Senatu 2023, pozostał więc miesiąc na zapoznanie się z zasadami głosowania w Krakowie i kalendarium.

- To sprawiło, że część osób musiała zrezygnować z wcześniejszych form reklamowania siebie czy swojej działalności w przestrzeni publicznej, dzięki czemu nasze miasto wygląda po prostu bardziej estetycznie. Niewątpliwym efektem obowiązujących od 1 lipca 2022 roku przepisów jest również to, że zniknęło dużo reklam, bo okazały się one niezgodne z uchwałą krajobrazową - przekonuje nas urzędnik.