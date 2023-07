Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic. Dziś bitwa w radzie miasta. Prezydent pisze list i straszy konsekwencjami Piotr Rąpalski

Dziś na sesji Rady Miasta może dojść do próby zahamowania budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Część radnych wspiera protestujących. Miasto ma jednak podpisaną umowę z wykonawcą, za której zerwania grożą kary. List prezydenta na kolejnych slajdach. PPG Zobacz galerię (8 zdjęć)

Dziś na sesji rady miasta dojdzie do dyskusji na temat budowy linii tramwaju do Mistrzejowic. Wywołała on protest przeciwko wycince drzew na jego trasie. Ta już ruszyła, ale pojawił się pomysł by oddolną inicjatywą uchwałodawczą inwestycję wstrzymać. Są radni gotowi poprzeć ten pomysł. To oburza urzędników i prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prezydent Krakowa wystosował list do Rady Miasta Krakowa, w którym przestrzega przed konsekwencjami wycofania się z inwestycji.