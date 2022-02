Kraków. Teatralna uczta w Łaźni Nowej. Głośne nazwiska, nagradzane spektakle, premiery i pożegnania OPRAC.: Anna Piątkowska

Jacek Poniedziałek w marcu na scenie Teatru Łaźnia Nowa Fot.Szymczak Krzysztof / Polska Press

Luty i marzec w Łaźni Nowej to krakowska premiera głośnego spektaklu z Jackiem Poniedziałkiem w roli głównej, najnowsza produkcja Łaźni Nowej - „Śnieg” Bartosza Szydłowskiego oraz ostatnie pokazy spektaklu „Wieloryb The Globe” z udziałem Krzysztofa Globisza połączone z przeniesieniem tytułu do przestrzeni wirtualnej.