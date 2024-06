Kraków. Targi Vintage i Retro Kogel Mogel w Hevre. Wielkie święto miłośników mody!

Idealna okazja na odświeżenie garderoby

Nadchodzą ciepłe dni wydają się być idealnym pretekstem do zaopatrzenia się w nowe ubraniowe perełki. Zgodnie z ideą zero-waste miłośnicy mody vintage, już w najbliższą niedzielę spotkają się w Hevre, aby pobuszować w stertach ubrań i stojakach z wieszakami i znaleźć coś co, idealnie pasuje do ich stylu.