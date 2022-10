Kraków. Szukają firmy, która na stadionie Wisły wykona remont do kwoty 89 milionów złotych. Z pracami trzeba zdążyć do igrzysk europejskich

Na stadionie Wisły zaplanowano ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk oraz mecze w rugby 7. Założono, że modernizacja ma spowodować, by obiekt był bardziej funkcjonalny i mniej kosztowny w utrzymaniu, a przy okazji miał wypięknieć (szczególnie od zewnątrz), tak by jakoś można było się pokazać przed Europą.

- Zrobimy wszystko, aby pieniądze rezerwowane na inwestycję zostały przeznaczone na to zadanie i stadion został zmodernizowany - mówił nam niedawno Krzysztof Kowal, dyrektor ZIS. - Zależy nam przede wszystkim na tym, by została zmieniona elewacja stadionu, gdyż obecna jest energochłonna. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań można byłoby zmniejszyć koszty utrzymania obiektu, m.in. opłaty za ogrzewanie. Zaplanowaliśmy też wymianę wszystkich instalacji, m.in. związanych z oddymianiem i klimatyzacją. Niestety musimy zrezygnować z tego, co mogłoby zwiększyć komfort na stadionie, a więc np. wymiany krzesełek czy telebimów - dodał.

A co jeśli nawet negocjacje nie przyniosą rozstrzygnięcia i nadal nie będzie chętnego na wykonanie prac na stadionie w krótkim czasie, bowiem do igrzysk pozostało już tylko 8 miesięcy. - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Sportu, aby rządowa dotacja została wykorzystana w Krakowie. Jeżeli teraz nie uda się wyłonić wykonawcy modernizacji stadionu, to będziemy się zastanawiać jak pieniądze przeznaczyć albo na inny cel albo na prace na stadionie, ale w innym terminie, tak by zaplanowane zmiany wykonać na spokojnie - wyjaśnił dyr. Krzysztof Kowal.