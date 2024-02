Stadion Wisły w konkursie piękności. Czy znajdzie sponsora? Ekspert ocenia szanse

Miasto musi dopłacać do utrzymania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. Tak też było w 2023 roku. Szansą na poprawienie sytuacji może być znalezienie sponsora tytularnego dla obiektu. Poprosiliśmy specjalistę od marketingu i sponsoringu sportowego o opinię, czy po latach uda się znaleźć sponsora dla piłkarskiej areny w Krakowie.

Koszty utrzymania stadionu Wisły w 2023 r. wyniosły 9 750 912,24 zł. Przychody to 8 818 230,67 zł. To oznacza, że miasto musiało dopłacić do funkcjonowania obiektu 932 681,57 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z niezbędnymi remontami wynoszące 542 723,15 zł. W opiekującym się stadionem Zarządzie Infrastruktury Sportowej przyznają, że koszty utrzymania areny w 2024 roku będą uzależnione od cen mediów. Szansą na zwiększenie dochodów w 2024 r. może być znalezienie w konkursie sponsora tytularnego stadionu. Nie udało się to przez wiele lat, ale od zeszłego roku obiekt zyskał nowy wygląd. W ramach przygotowań do igrzysk europejskich stadion został wyremontowany, wykończono m.in. elewacje trybun. - Marketing to bardzo często konkurs piękności. Potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli dana firma miałaby w Krakowie i w okolicy docelową grupę odbiorców, ale stadion nie byłby atrakcyjny wizualnie, to nie współgrałoby to z podejściem marketingowym. W takiej sytuacji remont elewacji sportowego obiektu wydaje się elementem obowiązkowym. Poprawa atrakcyjności wizualnej zwiększa szanse na przyciągnięcie sponsora – komentuje Marcin Szczupak, dyrektor badań i rozwoju biznesu w firmie PSMM Monitoring & More, agencji badawczej, która zajmuje się obserwacją mediów, także w kontekście marketingu, sponsoringu i komercyjnego potencjału branży sportowej.

Jakie mogą być korzyści dla sponsora stadionu? - Czy to się opłaca? Odpowiedź jest taka, zależy jakie cele sobie ktoś postawi. Jeżeli ktoś zdecyduje się być sponsorem tytularnym stadionu, to może liczyć na to, że w relacjach z imprez odbywających się na obiekcie będzie wymieniana nazwa sponsora. Dzięki temu wielokrotnie częściej sponsor będzie pojawiał się w mediach, w relacjach opisujących wydarzenia, jakie dzieją się na stadionie. Będą więc korzyści dla firmy takie, że zwiększy się jej widoczność, rozpoznawalność. Jaki to może dać potencjał? To wszystko zależy od tego, jak dana firma będzie wykorzystywała możliwości, ale z pewnością wzrosty mogą być znaczące. W ekwiwalencie reklamowym w skali roku to będzie szło w dziesiątki milionów - mówi Marcin Szczupak.

Zaznacza przy tym, że mówiąc o ekwiwalencie reklamowym należy to traktować jako tzw. wirtualny zysk marketingowy, bo to jest wycena powierzchni reklamowej, za którą firma musiałaby zapłacić, gdyby musiała wykupić reklamy w mediach, a tak może liczyć na taką ekspozycję będąc sponsorem tytularnym.

W znalezieniu sponsora dla stadionu może pomóc to, że grająca na nim Wisła Kraków jest jednym z najbardziej medialnych klubów w Polsce. - Nie są to sprawy oderwane od siebie. Nie można w kontekście marketingowym rozważać ich niezależnie. To jest stadion, na którym gra Wisła. Nawet to, że Wisła obecnie nie występuje w ekstraklasie, wyniki sportowe nie sprawiają, iż jest na topie, to jednak nie przeszkadza w tym, by była jednym z najbardziej medialnych klubów sportowych w Polsce – komentuje Marcin Szczupak. Z monitoringu, jaki przygotowała firma PSMM Monitoring & More wynika, że Wisła Kraków w grudniu 2023 r., jak również w styczniu 2024 r. była jednym z najbardziej aktywnych i najbardziej popularnych polskich klubów na portalu X (dawniej Twitter). „Biała Gwiazda” ustąpił tylko Legii Warszawa.

W ramach konkursu na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. H. Reymana gmina wymaga trzyletniego okresu trwania umowy. Wynagrodzenie ma być płatne przez sponsora tytularnego w okresach półrocznych. Oferty w konkursie na sponsora tytularnego obiektu będą przyjmowane do 29 lutego 2024 r.

W warunkach konkursu zaznaczono, że dotyczy prawa do użycia znaku towarowego sponsora tytularnego w nazwie stadionu, która zostanie wyeksponowana na elewacji na budynku piłkarskiej areny oraz na fasadzie pawilonu medialnego, a także w oficjalnych kanałach internetowych oraz wszystkich materiałach promocyjnych.

Sponsor tytularny będzie miał też prawo do wykorzystywania wizerunku stadionu do realizacji własnych celów marketingowych (działań reklamowych), będzie się mógł również reklamować w TV stadionowej podczas wydarzeń organizowanych przez organizatora. Warunki konkursu dotyczą też m.in. umieszczenia nazwy stadionu w minimum 5 lokalizacjach na znakach drogowych przy głównych drogach dojazdowych do obiektu i do Krakowa oraz na znakach kierunku i miejscowości. Drożejące mieszkania w Polsce

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!