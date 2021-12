Kraków. Świąteczna edycja Festiwalu Uszanowanko w Forum Przestrzenie. Warsztaty, koncerty i tańce dla pełno- i niepełnosprawnych

Festiwal Integracji Artystycznej Uszanowanko ma za zadanie zwiększyć uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w aktywnościach małopolskiej sceny kulturalnej. Celem imprezy jest również złamanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Audiodeskrypcja, tłumaczenie na polski język migowy, dostosowanie lokalu do potrzeb osób na wózkach, czy z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu - to standardy, o które walczy organizująca festiwal Fundacja For Heroes.

W sobotę 11 grudnia o godz. 13 w klubie Forum Przestrzenie odbędą się warsztaty didżejskie, które poprowadzą legendy krajowej muzyki klubowej - Daniel Drumz i Edee Dee. Ten drugi z artystów jest niewidomym didżejem - i wprowadzi uczestników z niepełnosprawnością wzroku w tajniki didżejskiego fachu, bazując na własnym doświadczeniu. To pierwsze w Polsce warsztaty didżejskie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, chociaż udział w nich może wziąć każda, również pełnosprawna, osoba.