Kraków. Spacer dźwiękowy po Łąkach Nowohuckich

Pomysłodawcą cyklu „Syntezy” jest Michał Wiśniowski i to on poprowadzi sobotni spacer. Michał jest również autorem dźwiękowej mapy Nowej Huty, prowadzi audycję Symfonia Somnambulika w Radiu Kapitał poświęconą muzyce ambient. Pomysł zrodził się z z pasji do odkrywania Nowej Huty, jej kontekstów kulturowych, społecznych, historycznych, architektury, urbanistyki, a także z zainteresowania sztuką dźwięku.

Podczas spaceru zwrócimy uwagę na rzeczy, które są wokół nas i wydają swoje charakterystyczne odgłosy. Skupimy się na naszym zmyśle słuchu i sprawdzimy co (i kto) dźwięczy w nowohuckich przestrzeniach. Będzie też okazja zauważyć dźwięki, które towarzyszą nam na co dzień, ale nie zwracamy na nie uwagi: te miłe dla ucha ale i te frustrujące

- zachęcają do udziału organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

Cel projektu to szeroko pojęte łączenie różnych dziedzin życia, nadawanie nowych znaczeń nowohuckim przestrzeniom, najbliższemu otoczeniu, a także uwrażliwianie uczestników wydarzeń na zjawiska, takie jak pejzaż dźwiękowy czy muzyka ambientalna. Autorzy chcą zainspirować uczestników do własnych odkryć i poszukiwań.