Kraków. Snowtubing pod Galerią Krakowską. Za darmo! Co to takiego?

Jest to nic innego, jak ślizgawka, z której zjeżdża się w specjalnych dmuchanych pontonach. Ta forma zimowego szaleństwa przywędrowała do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Do niedawna tej oryginalnej rozrywce oddawać się mogli bywalcy zimowych kurortów w Szwajcarii, Austrii czy Francji. Teraz ze snowtubingu cieszyć się mogą mieszkańcy Krakowa… i to w zupełności bezpłatnie!

Snowtubing dostępny jest do 30 stycznia, w godzinach 10.00 – 20.00. Wstęp wolny. Lodowisko czynne do 28 lutego, od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 21.30, w niedziele od 9.00 do 21.00. Wejście według cennika.