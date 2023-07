Kraków. Śnięte ryby w rzece Wildze. Tysiące wyławiane

Mieszkańcy poinformowali mnie o katastrofie ekologicznej na Wildze. Od razu pojechałem na miejsce. Widok jest przygnębiający - mnóstwo śniętych ryb, zanieczyszczeń i smród. Pierwsze martwe ryby zauważyli wędkarze wczoraj rano, a już wieczorem społecznicy z WWF naliczyli ich około 1000. Poinformowany został wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, policja, prokuratura, straż pożarna oraz wojewoda. W trybie pilnym zostanie też zwołana Komisja Kształtowania Środowiska w Radzie Miasta Krakowa, na czele której stoi radny z naszego klubu Kraków dla Mieszkańców, Jan Stanisław Pietras. Dziś zaledwie w ciągu kilku godzin na jednym odcinku rzeki wyłowiono ponad 40kg martwych ryb. Trzeba zrobić wszystko, żeby znaleźć i ukarać winnych, inaczej takie sytuacje będą się powtarzały. Warto przypomnieć, że ponad rok temu rada miasta przyjęła na nasz wniosek uchwałę o stworzeniu w Krakowie miejskiej sieci monitoringu krakowskich rzek. Niestety, uchwała do tej pory nie została zrealizowana przez urzędników, a szkoda, bo dzięki takiej sieci monitoringu będzie znacznie łatwiej identyfikować winnych.

"W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych doszło do masowego śnięcie ryb w rzece Wildze w okolicach ulicy Zakopiańskiej / Do Wilgi (tutaj je zauważyłem). Przesyłam zdjęcia - służby zostały poinformowane, w krótkim czasie zebrano ponad 100 martwych ryb i nadal pływają kolejne martwe.

To nie pierwszy w ostatnich latach przypadek zanieczyszczenia rzeki. Problem może wynika z tego co spuszczane jest do wody w Krakowie, ale też poza miastem.