Krakowskie rzemiosło umiera. Nadzieją są pasjonaci, którzy potrafią sprzedać się w... internecie Klaudia Warzecha

84-letni Józef Knapik jest kaletnikiem już ponad 60 lat. Nie ma jednak komu przekazać swojej pracowni Marcin Banasik

W ciągu ostatnich 10 lat z Krakowa zniknęło ok. 70 proc. rzemieślników. Aktualnie w mieście mamy tylko 3,5 tys. szewców, krawców, złotników i innych przedstawicieli ginących zawodów. Miasto oferuje takim przedsiębiorcom wynajem miejskich lokali po preferencyjnych cenach, ale to nie wystarczy, żeby móc utrzymać się na rynku. Nadzieję na przetrwanie tradycyjnych zawodów daje... Internet. To właśnie na serwisach społecznościowych młodzi miłośnicy rzemiosła stają się swego rodzaju celebrytami. Bywa, że pracownicy korporacji rzucają prace za biurkiem, by oddać się pasji.