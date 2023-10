Kraków rekordzistą wzrostu cen mieszkań na przestrzeni roku. Podwyżki aż o 28 proc.! Złe wiadomości dla planujących kupić nowe mieszkanie OPRAC.: Arkadiusz Bar

Kraków rekordzistą podwyżek cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Ceny za 1m2 mieszkania w stolicy Małopolski gonią warszawskie stawki! Joanna Urbaniec Zobacz galerię (5 zdjęć)

To nie są dobre wiadomości dla chcących kupić własne mieszkanie. Ceny nieruchomości w największych polskich miastach gwałtownie rosną, a rekordzistą podwyżek stał się Kraków. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie zbliża się już do 17 tys. zł, w Białymstoku przekroczyła 9 tys. zł, a stawki w Krakowie szybko doganiają stołeczne – wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Rozpoczynająca się jesień będzie stała pod znakiem dalszego wzrostu cen nieruchomości, co jest efektem programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." i obniżek stóp procentowych. I co gorsze, nie widać na horyzoncie możliwości, aby wzrosty cen mieszkań zostały zahamowane.