Kraków. Przygotowują Strefę Czystego Transportu: Za rok wjazd do centrum tylko dla aut wyprodukowanych po 2000 roku Piotr Tymczak

Trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia od 2023 roku Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Do 25 marca można wypełniać formularz do zgłaszania uwag i wniosków. Przygotowany przez urzędników projekt zakłada, że za rok w obszarze II obwodnicy będą mogły jeździć samochody wyprodukowane od 2001 r. Właściciele starszych aut nie będą mieć już takiej możliwości. Przejdź do GALERII, by zobaczyć proponowane etapy wprowadzania zmian i jakimi pojazdami nie będzie już można wjeżdżać do centrum Krakowa w poszczególnych latach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.