Kraków. Przewodniczący Rady Miasta Lwowa Markiyan Lopachak przemówił podczas sesji. Podziękował Polakom za wsparcie Piotr Tymczak

- Wasze wsparcie dodaje nam sił. Dziękujemy za pomoc nie tylko słowem, ale i czynem. Dziękujemy za to, że przyjmujecie nasze rodziny, robicie wszystko co możliwe, aby Ukraina pozostała niepodległa i suwerenna. Mówią, że przyjaciół poznaje się w biedzie, my ich poznaliśmy na wojnie. Razem z wami na pewno zwyciężymy. Niech żyje Polska, Sława Ukrainie! - mówił przewodniczący Rady Miasta Lwowa Markiyan Lopachak, który za pomocą połączenia internetowego wystąpił podczas środowej sesji Rady Miasta Krakowa (16 marca).