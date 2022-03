Kraków. Protest pod GDDKiA przeciwko jednemu z wariantów drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice

Pod budynkiem GDDKiA w środowe południe zgromadziło blisko 100 protestujących, którzy przyjechali nie tylko z Wieliczki, ale również z 18 okolicznych sołectw w tym m.in.: Czarnochowic, Zabawy, Śledziejowic, Tomaszkowic, Zakliczyna czy Lednicy Górnej. Mieszkańców tej ostatniej miejscowości była zdecydowana większość.

- Całe lata budowaliśmy w Lednicy dom, w którym chcieliśmy spokojnie mieszkać aż do śmierci, a teraz okazuje się, że obok niego będzie biegła autostrada, bo jak to inaczej nazwać. Nasadziliśmy 1500 drzew, a teraz może się okazać, że pójdą pod topór. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji, to jest chory pomysł - mówi nam ze łzami w oczach Pani Elżbieta i dodaje, że tak jak wszyscy obawia się przesiedlenia.