Parlamentarny zespół ds. Małopolski zajął się drogami: Nowa zakopianka do Myślenic i rozbudowa obwodnicy A4 w porozumieniu z mieszkańcami

Jeżeli chodzi o nową zakopiankę, to przedstawiono kilka wariantów, ale są oprotestowywane przez mieszkańców, którzy nie chcą nowej drogi obok swoich domów. Mają powstać nowe koncepcje, w których zostanie wzięte pod uwagę poprowadzenie nowej drogi w stronę Myślenic (docelowo do Zakopanego po dołączeniu do obecnej trasy S7 w kierunku Tatr) tak po wschodniej jak i zachodniej stronie Krakowa. GDDKiA jest na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Sześć firm zdecydowało się przystąpić do przetargu. Niedawno otwarto oferty. Złożono sześć propozycji opiewających na kwoty od 23 mln zł do prawie 37 mln zł. Na to zadanie GDDKiA zarezerwowała 26,5 mln zł.

- Po tym jak projektant zostanie wybrany i przedstawi koncepcje dla nowej zakopianki, to będzie można rozmawiać na temat wyboru odpowiedniego rozwiązania. To jest perspektywa kilku miesięcy, nawet do pół roku - informuje poseł Aleksander Miszalski. - W przypadku rozbudowy obwodnicy autostradowej do końca lutego zbierane są uwagi od mieszkańców, na podstawie których powstanie raport z konsultacji. Ma być przedstawiony w marcu i będzie można zasiąść do dalszych rozmów - dodaje.