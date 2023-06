Kraków. Protest mieszkańców w czasie ceremonii otwarcia igrzysk europejskich

Protest ws. tramwaju do Mistrzejowic

"Mieszkańcy z grupy "Tramwaj na Mistrzejowice" nie odpuszczają. Kilkadziesiąt osób pokojowo protestowało przeciw planom wycinki 1059 drzew, które postanowiono usunąć, bo według wykonawcy inwestycji i urzędników kolidują z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, od al. Jana Pawła II wzdłuż ul. Meissnera. Protest odbywał się podczas otwarcia Igrzysk Europejskich 2023. Obok przechodziły setki osób, w tym z zagranicy, dlatego na transparentach protestujących były napisy w języku angielskim.

Przeciwko wycince drzew

Wcześniej przeciwnicy wycinki protestowali pod magistratem i na przejściu dla pieszych w rejonie planowanej inwestycji. Protestujący sprzeciwiają się zaplanowanej wycince 1059 drzew w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ich zdaniem do realizacji inwestycji mogłoby wystarczyć wycięcie ok. 340 drzew.