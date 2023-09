Kraków. Prawie 200 kandydatów rozpoczęło szkolenie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej

- Żyć tak, by być zawsze gotowym. Być pomocnym ramieniem i tarczą dla swojej społeczności. Walczyć niezłomnie, nie dać się złamać przeciwnościom. Wreszcie – stać na straży wartości, o które walczyli patroni. To tylko niektóre z elementów credo „Terytorialsów”. Jego filary opierają się na poszanowaniu tradycji i oddaniu drugiemu człowiekowi. Sama służba zaś pozwala łączyć pracę zawodową z wojskową pasją. Niech będzie to nieustanną motywacją do codziennej aktywności i doskonalenia swoich umiejętności. Niech przyczyni się także do przezwyciężania wszelkich trudności i przyniesie dumę z pracy i postawy, która może być wzorem dla innych – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.